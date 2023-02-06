Leer más
NDA.DE

NDA.DE - Acciones al contado

Aurubis AG
Abrir cuenta
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Descargar la APP gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestras sección de noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en Aurubis AG con CERO comisión

Aurubis AG
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
TOP INSTRUMENTOS

Consulte más instrumentos

Todas las Acciones

Tus inversiones siempre contigo

con nuestra multipremiada e intuititva APP

ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestras sección de noticias

El cobre pone a prueba su principal soporte

6 de febrero de 2023

Trump evalúa vetar a Exxon en Venezuela

12 de enero de 2026

IPC de EE. UU.: qué espera el mercado

12 de enero de 2026
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en acciones en XTB?

1. Abre una cuenta

Rellena el formulario y adjunta tus documentos.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11000+ instrumentos.

Entra al mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra app totalmente gratis

2. Abre una cuenta

Rellena el formulario y adjunta tus documentos.

3. Deposita en tu cuenta y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué operar en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos constantemente en el desarrollo de nuestra plataforma de negociación patentada para asegurarnos de que se adapte a todas sus necesidades. Disponible en versiones de escritorio y móvil.

Seguro y a salvo

Somos uno de los brokers que cotizan en bolsa más grandes del mundo, regulado por varias autoridades supervisoras de renombre. También estamos cubiertos por fondos de garantía.

Atención al Cliente en varios idiomas y de gran calidad.

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

TOP INSTRUMENTOS

Consulte más instrumentos

Todas las Acciones
Educación

Explora una amplia base de conocimientos

Acciones: ¿Qué son y cómo funcionan?

6 minute(s) CFDs sobre Acciones

Inversión segura: ¿cómo reducir el riesgo en la inversión?

7 minute(s) Invertir

Invertir durante una recesión

12 minute(s) CFDs sobre Acciones
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Una acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Ao deter ações, pode beneficiar potencialmente do crescimento e sucesso da respectiva empresa. Existem várias maneiras pelas quais as ações podem gerar dinheiro: pagamentos de dividendos (algumas ações pagam dividendos, que são pagamentos feitos aos acionistas com os lucros da empresa) ou valorização do capital (quando o preço de uma ação que você detém aumenta, pode vendê-la para obter lucro).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de un individuo. Es importante que las personas investiguen a fondo cualquier inversión potencial y consideren su propia situación financiera antes de realizar una compra.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo