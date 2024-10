3M repunta un 4,00% en el premercado tras los resultados trimestrales 📃

3M (MMM.US) sube m谩s del 4,00% tras la publicaci贸n de sus resultados trimestrales. El conglomerado internacional dedicado a la producci贸n y venta de pl谩sticos, abrasivos, productos electr贸nicos y farmac茅uticos inform贸 de unas ventas de 6.100 millones de d贸lares, un aumento interanual del 1,0%. Ventas ajustadas: $6.1 mil millones (un aumento del 1,5 % interanual)

BPA GAAP: $2,48 (un aumento del 154 % interanual)

BPA ajustada: $1,98 (un aumento del 18 % interanual)

Margen operativo ajustado: 23,0 % (un aumento de 1,4 puntos porcentuales interanual)

Flujo de efectivo libre: $1.5 mil millones (ajustado) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Desglose de ventas por sector: Seguridad e industria: este segmento report贸 ventas de $2.77 mil millones, un ligero aumento en comparaci贸n con los $2.75 mil millones del tercer trimestre de 2023, con un crecimiento org谩nico del 0,9 %.

este segmento report贸 ventas de $2.77 mil millones, un ligero aumento en comparaci贸n con los $2.75 mil millones del tercer trimestre de 2023, con un crecimiento org谩nico del 0,9 %. Transporte y electr贸nica: las ventas en este segmento alcanzaron los $1.91 mil millones ($1.88 mil millones hace un a帽o). El crecimiento org谩nico fue m谩s fuerte, con un 2,0 %, impulsado por un crecimiento de un solo d铆gito en electr贸nica y materiales avanzados, aunque la industria automotriz y aeroespacial cayeron en un d铆gito medio.

las ventas en este segmento alcanzaron los $1.91 mil millones ($1.88 mil millones hace un a帽o). El crecimiento org谩nico fue m谩s fuerte, con un 2,0 %, impulsado por un crecimiento de un solo d铆gito en electr贸nica y materiales avanzados, aunque la industria automotriz y aeroespacial cayeron en un d铆gito medio. Consumo: Las ventas en el segmento de consumo disminuyeron levemente hasta los 1.300 millones de d贸lares en comparaci贸n con los 1.320 millones de d贸lares del tercer trimestre de 2023.聽 鈥嬧嬧嬧嬧嬧嬧婨n t茅rminos operativos, 3M sigui贸 centr谩ndose en mejorar la eficiencia. La tasa de entrega puntual y completa (OTIF) mejor贸 5 puntos porcentuales en lo que va de a帽o. La empresa tambi茅n aument贸 su enfoque en acelerar los lanzamientos de nuevos productos (hasta un 10%). Previsiones El director ejecutivo de 3M, William Brown, destac贸 el s贸lido desempe帽o operativo de la empresa y reafirm贸 la confianza en un s贸lido cierre de a帽o. La empresa actualiz贸 sus previsiones de EPS para todo el a帽o 2024 a un rango de 7,20 a 7,30 d贸lares, mejorando ligeramente las estimaciones anteriores (7,00 a 7,30 d贸lares). La empresa espera un crecimiento de las ventas ajustado entre estable y del 2%. Gr谩fico (intervalo D1) Las acciones de la empresa subieron un 4,00% hasta los 140 d贸lares por acci贸n. Fuente: xStation 5

