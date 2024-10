Acción de la semana - Apple (12.09.2024)

Las acciones de Apple cerraron a 222,90 dólares el miércoles, a pesar del flujo de noticias dispar. La acción ha subido un 16,1% en lo que va de año, en gran medida impulsada por el entusiasmo en torno al software Apple Intelligence de la compañía presentado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores en mayo. Las reacciones mixtas fueron causadas por los lanzamientos de productos de la compañía y los desafíos regulatorios en curso. Esto se produce después de que Apple informara de unos resultados del tercer trimestre de 2024, enfrentara un revés significativo en su caso fiscal europeo y presentara su nueva línea de iPhone 16. Datos financieros (tercer trimestre del 2024): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos: 85.500 millones de dólares, un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior (estimación: 84.400 millones de dólares).

BPA: 1,40 dólares (estimación: 1,35 dólares).

Ingresos por iPhone: 39.200 millones de dólares, una reducción respecto de los 39.600 millones de dólares del tercer trimestre de 2023 (estimación: 38.900 millones de dólares).

Ingresos por servicios: 24.200 millones de dólares (estimación: 23.900 millones de dólares).

Ingresos en la Gran China: 14.700 millones de dólares, una reducción respecto de los 15.700 millones de dólares del tercer trimestre de 2023 (estimación: 15.200 millones de dólares). Desglose de los resultados trimestrales Ingresos por iPad: 7.100 millones de dólares (estimación: 6.600 millones de dólares).

Ingresos por Mac: 7.000 millones de dólares, frente a los 6.800 millones de dólares del tercer trimestre de 2023.

Dispositivos portátiles, hogar y accesorios: 8.000 millones de dólares, frente a los 8.200 millones de dólares del tercer trimestre de 2023. Métricas clave del negocio (Q2 2024): Margen bruto: 42.270 millones de dólares, un 0,7 % más que el año anterior (estimación: 42.010 millones de dólares).

Efectivo y equivalentes de efectivo: 32.700 millones de dólares (estimación: 36.830 millones de dólares).

Gastos operativos totales: 14.370 millones de dólares (estimación: 14.330 millones de dólares). Datos financieros: Ingresos: 86 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 4,9% interanual.

Ingresos por iPhone: 45 960 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, una caída del 10% interanual.

Ingresos por servicios: 23 870 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un aumento del 14% interanual. Desglose de resultados trimestrales: Ingresos por productos: 66.890 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un 9,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ingresos por Mac: 7.450 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un 3,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Ingresos por iPad: 5.560 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un 17 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Wearables, hogar y accesorios: 7.910 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un 9,6 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ingresos en la Gran China: 16.370 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un 8,1 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Métricas del negocio Margen bruto: 42.270 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un aumento del 0,7% interanual.

Efectivo y equivalentes de efectivo: 32.700 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 Apple, el gigante tecnológico conocido por sus productos y servicios innovadores, tuvo un desempeño mixto en sus resultados del tercer trimestre de 2024. Si bien la compañía superó las estimaciones generales de ingresos y beneficios por acción, enfrentó desafíos en áreas clave como las ventas de iPhone y el desempeño en el mercado chino. Los ingresos totales de la compañía alcanzaron los 85.500 millones de dólares, superando los 84.400 millones de dólares estimados y marcando un aumento interanual del 4,7%. Los beneficios por acción fueron de 1,40 dólares, también superando los 1,35 dólares esperados. Sin embargo, las ventas de iPhone, una métrica crucial para Apple, disminuyeron interanualmente a 39.200 millones de dólares desde los 39.600 millones de dólares del tercer trimestre de 2023. A pesar de esta caída, la cifra aún superó por poco las expectativas de los analistas de 38.900 millones de dólares. El desempeño de Apple en China, uno de sus mercados más importantes, no estuvo a la altura de las expectativas. Los ingresos de la región ascendieron a 14.700 millones de dólares, por debajo de los 15.200 millones previstos y de los 15.700 millones del mismo trimestre del año pasado. A pesar de esta diferencia, el director financiero de Apple, Luca Maestri, señaló que las ventas están mejorando en general en la región, con actualizaciones récord y un mejor rendimiento en comparación con la primera mitad del año. Un avance significativo para Apple es la reciente decisión del tribunal de la UE que restablece una multa fiscal de 13.000 millones de euros. Esta sentencia, derivada de un caso de 2016, no supone una amenaza operativa inmediata, ya que Apple ya había depositado la suma en depósito. Sin embargo, pone de relieve el escrutinio regulatorio continuo al que se enfrenta la empresa, especialmente en Europa. La empresa celebró recientemente su evento anual de lanzamiento de productos, en el que presentó la línea iPhone 16 y presentó Apple Intelligence, una innovadora tecnología de inteligencia artificial integrada en todo su ecosistema de productos. Las características clave del iPhone 16 y Apple Intelligence incluyen: Nuevo chipset A18 diseñado con la tecnología de 3 nanómetros de segunda generación de TSMC, específicamente diseñada para el procesamiento de IA. CPU de 6 núcleos con dos núcleos de rendimiento, cuatro núcleos de eficiencia y un motor neuronal de 16 núcleos. GPU de 5 núcleos compatible con el trazado de rayos acelerado por hardware Mayor tamaño de la batería para admitir capacidades de IA mejoradas. Procesamiento de IA generativo en el dispositivo, que preserva la privacidad y la confidencialidad del usuario. Herramientas de escritura inteligentes para la reescritura automática de correos electrónicos, documentos y mensajes. Resumen automático de conferencias, debates y documentos. Capacidades mejoradas de Siri, que integran IA generativa con conocimiento del contexto del dispositivo. Búsqueda avanzada en la biblioteca de fotos mediante reconocimiento inteligente de imágenes. Creación de videos de fotos personalizados según las preferencias del usuario. Apple Intelligence no es compatible con versiones anteriores y solo se ejecutará en los nuevos modelos iPhone 16 y iPhone 15 Pro del año pasado, lo que podría impulsar un ciclo de actualización significativo en los próximos años. Sin embargo, hay una desventaja. Apple no lanzará tres funciones anunciadas recientemente, incluido su producto de inteligencia artificial estrella "Apple Intelligence", en la Unión Europea en 2024 debido a "incertidumbres regulatorias" derivadas de la regulación antimonopolio de la Ley de Mercados Digitales del bloque. Los requisitos de interoperabilidad se aplican a iPhones y iPads. Pero las Mac se ven afectadas por la DMA porque iPhone Mirroring permite a los usuarios replicar la pantalla de un iPhone en la pantalla de un Mac. La compañía dijo que trabajará con la Unión Europea "en un intento de encontrar una solución que nos permita ofrecer estas funciones a nuestros clientes de la UE sin comprometer su seguridad". El Apple Watch Series 10 también recibió actualizaciones significativas, que incluyen un área de pantalla un 30% más grande, un diseño un 10% más delgado y capacidades de carga más rápidas. Incorpora nuevas tecnologías de aprendizaje automático para capacidades de traducción y pruebas de apnea del sueño, impulsadas por un nuevo S10 SiP con un procesador de doble núcleo de 64 bits y un motor neuronal de 4 núcleos. De cara al futuro, Apple se enfrenta a varios desafíos y oportunidades: Presiones regulatorias, incluidos posibles cambios en las políticas de la App Store y el riesgo de tarifas de licencias de alto margen de Google (principalmente en Europa y China). Tensiones geopolíticas en curso que afectan a su negocio en China, que representa el 18% de los ingresos. El potencial de un ciclo de actualización significativo impulsado por Apple Intelligence y las nuevas capacidades de hardware. Ventajas competitivas en el procesamiento de IA en el dispositivo, que pueden ser difíciles de replicar para los competidores en el corto plazo. Potenciales oportunidades de crecimiento en India, donde las ventas aumentaron un 33% a casi 8 mil millones de $ en 12 meses. Si bien el negocio principal de Apple sigue siendo sólido, la introducción de Apple Intelligence y la nueva línea iPhone 16 representan un posible renacimiento para el iPhone, iniciando una nueva era de capacidades y características. Esto podría afectar significativamente la trayectoria de crecimiento futura de Apple y su liderazgo en el mercado. Lo que también podría ser importante para los inversores es observar la cantidad de pedidos anticipados de nuevos iPhone y el ritmo de actualización al nuevo iOS. Podría ser un indicador claro del interés de los clientes. Valoración Decidimos basar nuestras suposiciones en el crecimiento de la CAGR. Hemos asumido un crecimiento de los ingresos del 7% y un margen operativo del 40% para los 5 años de pronósticos. La decisión de hacer 5 años de pronósticos detallados se basa en datos relevantes y promedios históricos. Como el valor terminal tiende a representar una parte significativa de la valoración del flujo de caja descontado, especialmente con períodos más cortos de pronósticos detallados, hemos decidido adoptar un enfoque muy conservador aquí. Para los cálculos del valor terminal hemos utilizado un crecimiento de los ingresos del 5,5%, así como un WACC terminal del 10,5%, frente al WACC del 9,5% utilizado para los 5 años de pronósticos. El aumento del WACC terminal proviene de un punto en el que Apple pronto será una empresa desarrollada que no podrá crecer tan rápido. Este conjunto de suposiciones nos proporciona un valor intrínseco de 206,38$ por acción, que ofrece alrededor del 7,5% de posible caída del valor de mercado actual. Lo que es digno de mención es el hecho de que el precio de las acciones de Apple solo ha estado tres meses por encima de nuestra valoración. Un punto a tener en cuenta es que el valor intrínseco obtenido a través del método de DCF es altamente sensible a los supuestos realizados. A continuación se proporcionan dos matrices de sensibilidad: una para diferentes conjuntos de supuestos de margen operativo y crecimiento de los ingresos y la otra para diferentes conjuntos de supuestos de WACC terminal y crecimiento de los ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research A continuación, echemos un vistazo a cómo se compara Apple con sus pares. Hemos construido un grupo de pares que consta de 5 empresas, cuyo modelo de negocio y crecimiento podrían ser similares a los de Apple: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Netflix. Como se puede ver, Apple está por encima de la media en la mayoría de los múltiplos, sin embargo está en línea con el P/E actual de sus pares y ligeramente por encima del P/E futuro. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Hemos calculado la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización para el grupo de pares. Posteriormente se calcularon tres valoraciones distintas de Apple para cada uno de esos múltiplos. Como se puede ver en la tabla siguiente, la gran mayoría de ellas sugieren que las acciones de Apple están sobrevaloradas a los precios actuales. Sin embargo, la valoración del múltiplo también sugiere que el riesgo de caída para Apple podría ser limitado.

Análisis técnico de Apple El precio de las acciones de Apple cotiza solo un 6,4% por debajo de su máximo histórico. También ha cerrado recientemente por encima del 61,8% de retroceso de Fibonacci en 221,49 dólares. Se puede apreciar un estrechamiento de las bandas de Bollinger, lo que podría ser una indicación de una posible ruptura en el futuro. Actualmente, el precio está cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que resultó ser un fuerte soporte durante grandes movimientos alcistas. El RSI está marcando máximos más bajos y la línea de tendencia podría romperse. El MACD tiende a la baja. El ADX podría estar mostrando un potencial para una mayor tendencia alcista. La banda de Bollinger inferior ha actuado anteriormente como un fuerte soporte y romperla resultó en una rápida reacción alcista. Sin embargo, si se rompe este nivel, el precio podría probar los retrocesos de Fibonacci del 38,2% y el 23,6%, que no eran niveles fuertes. Para los bajistas, esta podría ser una oportunidad para probar los mínimos de agosto en 197,93 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "