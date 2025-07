El Banco de Nueva Zelanda mantiene los tipos 📣

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido sus tipos de inter茅s sin cambios en el 3,25%, poniendo fin a una racha de seis recortes consecutivos. Las autoridades monetarias consideraron que la amplia capacidad disponible interna y el debilitamiento de la demanda global permitir谩n que la inflaci贸n regrese al objetivo del 2% a principios de 2026, aunque el IPC podr铆a rondar el l铆mite superior del rango objetivo del 1% al 3% hasta mediados de 2025. Los elevados precios de exportaci贸n y el est铆mulo fiscal previo est谩n contribuyendo a una recuperaci贸n gradual, aunque la incertidumbre de la guerra comercial y el aumento de los rendimientos globales a largo plazo lastran las perspectivas. 驴Habr谩 recortes de tipos en el futuro? El Banco acabar谩 recortando tipos en otros 25 puntos b谩sicos, pero por el momento esperar谩, alegando la necesidad de m谩s datos sobre la actividad econ贸mica, la inflaci贸n y los aranceles. El tono de la declaraci贸n fue moderado: si la presi贸n inflacionaria a medio plazo contin煤a disminuyendo seg煤n lo previsto, es probable que se produzca una mayor relajaci贸n, y la pr贸xima decisi贸n potencial se fijar谩 para la Declaraci贸n de Pol铆tica Monetaria (MPS) del 20 de agosto. Casi la mitad de las hipotecas pendientes en Nueva Zelanda se reajustar谩n a tasas m谩s bajas en el segundo semestre de 2025, lo que podr铆a flexibilizar las condiciones financieras incluso sin una medida inmediata de la OCR. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los mercados interpretaron la decisi贸n como una pausa antes de un recorte, lo que impuls贸 las expectativas de divergencia de tipos con Australia. El par AUD/NZD subi贸 de alrededor de 1,086 a 1,089-1,090, alcanzando un m谩ximo de dos semanas, ya que los inversores anticiparon una flexibilizaci贸n monetaria m谩s r谩pida por parte del RBNZ en comparaci贸n con el Banco de la Reserva de Australia. Las trayectorias divergentes de la pol铆tica monetaria, los d茅biles datos chinos y las renovadas amenazas arancelarias de Estados Unidos est谩n ejerciendo m谩s presi贸n sobre el d贸lar neozeland茅s (NZD) que sobre el d贸lar australiano (AUD).

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "