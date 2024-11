Acción de la semana: Equinix (11.07.2024)

Equinix (EQIX.US), el fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) de centros de datos más grande del mundo, ha demostrado un sólido desempeño fundamental en el tercer trimestre de 2024, resaltado por reservas brutas récord y la expansión estratégica de su plataforma xScale. La posición de la empresa como proveedor de infraestructura crítica para la transformación digital continúa fortaleciéndose, en particular a medida que las cargas de trabajo de IA impulsan una mayor demanda de implementaciones de alta densidad. Resultados del tercer trimestre de 2024 frente a estimaciones Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos: 2.200 millones de dólares frente a una estimación de 2.200 millones de dólares

EBITDA ajustado: 1.050 millones de dólares frente a una estimación de 1.040 millones de dólares

Margen de EBITDA: 48 % frente a una estimación de 47,2 % Resumen del desempeño del tercer trimestre Equinix registró su 86.º trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos, lo que demuestra la ejecución consistente de la empresa y su sólida posición en el mercado. Entre los logros notables se incluyen reservas brutas récord con megavatios (MW) vendidos un 60 % más que en el trimestre anterior y nuevas implementaciones de gabinetes con una densidad de potencia un 55 % mayor en comparación con los gabinetes que se vendieron en el mercado (6,2 kW frente a 4 kW). La empresa agregó 3100 gabinetes facturables en el tercer trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 1,7 % después de las caídas en la primera mitad de 2024. xScale y crecimiento estratégico La empresa anunció una importante expansión de su programa xScale a través de una nueva empresa conjunta de 15.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esta asociación con GIC y Canada Pension Plan casi triplicará el capital de inversión del programa xScale de Equinix, lo que permitirá el desarrollo de más de 15 nuevas instalaciones xScale en las Américas. La empresa ya ha alquilado 20 MW de capacidad xScale desde su última conferencia de resultados, lo que eleva la capacidad total alquilada a 385 MW en instalaciones abiertas y en desarrollo. Desempeño regional América: mostró un crecimiento más lento de los ingresos por coubicación, pero se espera una mejora a medida que las reservas recientes comiencen a facturarse

EMEA: demostró resultados mejores de lo esperado a pesar de los desafíos del mercado

APAC: se benefició de $51 millones en ingresos no recurrentes de xScale Línea de desarrollo Equinix mantiene una estrategia de desarrollo agresiva en todas las regiones: América: 12.300 gabinetes construidos para 2025 y 7.875 para 2026 (inversión total de 2.114 millones de dólares)

EMEA: 5.975 gabinetes construidos para 2025, 2.275 para 2026 y 2.550 a partir de entonces (1.231 millones de dólares)

APAC: 2.925 gabinetes construidos para 2025, 1.550 para 2026 y 1.100 para 2027 (510 millones de dólares) Orientación para el año completo de 2024 Ingresos: 8.748-8.788 millones de dólares (crecimiento interanual del 7 %)

EBITDA ajustado: 4.09-4.130 millones de dólares

AFFO por acción: 34,81-35,22 dólares

Inversión de capital recurrente: 230-250 millones de dólares

Inversión de capital no recurrente: 2.62-2.850 millones de dólares (incluidos 90 millones de dólares de xScale) Áreas de enfoque estratégico Mayor compromiso del cliente para cargas de trabajo de infraestructura crítica Equinix está profundizando las relaciones con los clientes empresariales existentes para convertirse en su principal socio de infraestructura. Esto incluye el desarrollo de soluciones especializadas para cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, al tiempo que fortalece las alianzas con los principales proveedores de la nube para facilitar las implementaciones híbridas y multicloud. La empresa ha implementado equipos dedicados al éxito del cliente para grandes cuentas empresariales a fin de garantizar una prestación de servicios y un soporte sin inconvenientes. Fuente: Equinix Q3 24 Investor Presentation Entrega de soluciones inteligentes para una implementación más sencilla por parte del cliente La empresa está introduciendo sistemas de aprovisionamiento automatizados para reducir los tiempos de implementación y expandiendo la plataforma Equinix Fabric para permitir una conectividad perfecta entre regiones. Esta iniciativa incluye el desarrollo de plantillas de implementación estandarizadas para configuraciones de clientes comunes y la implementación de herramientas de optimización impulsadas por IA para la gestión de energía y refrigeración. Equinix también está implementando plataformas de experiencia digital mejoradas para el servicio y soporte al cliente para agilizar las operaciones. Transición de construcciones más pequeñas a desarrollos más grandes con acceso sólido a energía Equinix se está centrando estratégicamente en la adquisición de terrenos en mercados ricos en energía y en el desarrollo de instalaciones tipo campus para lograr economías de escala. La empresa está implementando enfoques de diseño modular para una implementación y escalamiento más rápidos, al tiempo que asegura acuerdos de compra de energía a largo plazo para garantizar la capacidad para el crecimiento futuro. También hay una clara priorización de los desarrollos en regiones con acceso a fuentes de energía renovable para respaldar los objetivos de sostenibilidad. Fuente: Equinix Q3 24 Investor Presentation Riesgos y desafíos El crecimiento del negocio principal se encuentra en su nivel más bajo en 10 años si se excluye la expansión de xScale e IBX El crecimiento de los ingresos por coubicación tradicional está mostrando signos de maduración, con una mayor presión sobre los precios en mercados competitivos. La empresa enfrenta el desafío constante de equilibrar su negocio tradicional con las oportunidades emergentes y, al mismo tiempo, mantener el liderazgo del mercado mediante la innovación continua. Niveles elevados de abandono (rango esperado de 2,0-2,5 %) Los esfuerzos de optimización de los clientes están generando un aumento de la facturación y algunos clientes importantes están consolidando sus implementaciones. La empresa está experimentando una presión competitiva en mercados clave que afecta las tasas de retención, lo que requiere mejores estrategias de retención de clientes y desarrollo de propuestas de valor. Los factores cambiarios afectan el desempeño financiero La exposición significativa a los mercados internacionales está generando volatilidad en los resultados financieros, lo que afecta el desempeño informado a pesar de los sólidos fundamentos subyacentes. La empresa continúa implementando estrategias de cobertura, aunque los rendimientos de las inversiones a largo plazo pueden verse afectados por las fluctuaciones cambiarias persistentes. Presión competitiva en los mercados emergentes por parte de los operadores localesStrong El apoyo gubernamental a los proveedores nacionales en mercados clave en crecimiento presenta un desafío significativo. Los operadores locales mantienen ventajas para navegar en entornos regulatorios y aprovechar las relaciones regionales establecidas. Equinix necesita desarrollar alianzas estratégicas para penetrar eficazmente en nuevos mercados y competir con actores locales arraigados. Se ha ampliado el plazo para el retorno de xScale (posibilidad de materialización en 2028)The La iniciativa xScale requiere una importante inversión inicial de capital y enfrenta procesos complejos de adquisición de energía y de emplazamientos. Los plazos de construcción e implementación prolongados requieren una cuidadosa asignación de capital para mantener los rendimientos actuales mientras se invierte en el crecimiento futuro. También existen riesgos asociados con la posibilidad de que las condiciones del mercado cambien antes de que las instalaciones entren en funcionamiento, lo que afecta los rendimientos proyectados. Perspectivas de inversión El posicionamiento estratégico de Equinix en el mercado de centros de datos, junto con la exitosa ejecución del programa xScale y el fuerte impulso de las reservas, sugiere un potencial de crecimiento continuo. El enfoque de la empresa en implementaciones de alta densidad y oportunidades de mayor tamaño (250 kW-1 MW+) la posiciona bien para captar la creciente demanda de cargas de trabajo de IA y nube. Si bien el crecimiento a corto plazo puede verse moderado por la rotación de personal en optimización y los obstáculos cambiarios, la tesis a largo plazo sigue siendo sólida, con un crecimiento esperado de los ingresos del 8-10 % y oportunidades continuas de expansión de márgenes. Valuación Basamos nuestras proyecciones en promedios históricos y proyecciones de la empresa. Esto da como resultado un crecimiento de los ingresos del 10 % y un margen operativo del 20 % en el pronóstico de 5 años. Considerando la influencia sustancial del valor terminal en el análisis de flujo de caja descontado (DCF), especialmente para períodos de pronóstico más cortos, hemos aplicado un crecimiento de los ingresos conservador del 5 % y un WACC terminal reducido del 7,5 % (por debajo del 8 % utilizado en los años de pronóstico). Con estos supuestos, nuestro modelo sugiere un valor intrínseco de 525,16 dólares por acción, lo que indica una importante caída en relación con el precio de mercado actual. Es importante destacar la alta sensibilidad de los valores intrínsecos derivados del DCF a los supuestos de entrada. A continuación, dos matrices de sensibilidad ilustran diferentes escenarios de margen operativo y crecimiento de los ingresos, así como variaciones del WACC terminal y del crecimiento de los ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Para evaluar el desempeño de Equinix en relación con sus pares, hemos creado un grupo de pares de tres empresas con modelos de negocios similares: Prologis, American Tower Corporation y Welltower. Equinix se ubica por encima del promedio del grupo de pares en varias métricas clave, como lo indican la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización que calculamos. Para evaluar el desempeño de Equinix en relación con sus pares, hemos creado un grupo de pares de tres empresas con modelos de negocios similares: Prologis, American Tower Corporation y Welltower. Equinix se ubica por encima del promedio del grupo de pares en varias métricas clave, como lo indican la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización que calculamos. Tres valoraciones independientes de Equinix, basadas en estos múltiplos, arrojan resultados dispares. Si bien los ratios P/E y P/E adelantado sugieren que la acción podría estar sobrevaluada, los ratios P/S y EV/Ventas indican un potencial alcista. Esta combinación de métricas sugiere que Equinix podría presentar una oportunidad atractiva en comparación con sus pares, dependiendo del enfoque de valoración. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Recomendaciones: Equinix tiene 32 recomendaciones, con 26 de "compra" y un precio máximo de $1085 y 6 de "mantener" con un precio mínimo de $758. El pronóstico del precio promedio de las acciones para los próximos 12 meses es de $964,81, lo que implica un potencial alcista del 8,3 % a partir del precio actual. Análisis técnico: El precio se negocia actualmente entre el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, que actúa como resistencia, y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, que actúa como soporte. La media móvil simple (SMA) de 50 días, situada en 873,55 USD, puede proporcionar un soporte adicional. La acción puede estar formando una bandera alcista, que se confirmaría con una ruptura por encima del máximo reciente de 941,79 USD. Sin embargo, el RSI indica una divergencia bajista y el MACD ha emitido una señal de venta.

