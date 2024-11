Acción de la semana: NVIDIA (21.11.2024)

NVIDIA, líder indiscutible en computación de IA, presentó otro trimestre de crecimiento excepcional mientras navegaba por la compleja transición a su arquitectura Blackwell de próxima generación. A pesar de superar las expectativas del mercado en métricas clave, la orientación de la compañía que sugiere tasas de crecimiento moderadas ha provocado debates sobre la sostenibilidad de su trayectoria de crecimiento actual y los niveles de valoración, lo que ha llevado a una ligera disminución en las operaciones previas a la apertura del mercado. Además, la volatilidad implícita de un día basada en datos históricos para el día después de los beneficios es igual al 4,89%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025 frente a estimaciones Ingresos: 35 100 millones de dólares frente a una estimación de 33 100 millones de dólares

BPA ajustado: 0,78 dólares frente a una estimación de 0,75 dólares

Ingresos del centro de datos: 30 800 millones de dólares frente a una estimación de 29 140 millones de dólares

Ingresos del sector de juegos: 3300 millones de dólares frente a una estimación de 3060 millones de dólares Descripción general del rendimiento del tercer trimestre Los resultados del tercer trimestre de NVIDIA demostraron un impulso sólido y continuo, con un aumento de los ingresos del 94 % interanual hasta los 35 100 millones de dólares. El segmento de centros de datos siguió siendo el principal impulsor del crecimiento, con una expansión del 112 % interanual hasta los 30 800 millones de dólares, mientras que los ingresos del sector de juegos crecieron un 15 % hasta los 3300 millones de dólares. Los ingresos netos se duplicaron con creces, aumentando un 111 % interanual hasta los 19 310 millones de dólares, lo que refleja la capacidad de la empresa para mantener una rentabilidad sólida a pesar de la expansión a gran escala. Beneficios frente a estimaciones. Fuente: Bloomberg

Transición a Blackwell: oportunidades y desafíos La próxima transición a la arquitectura Blackwell representa tanto una oportunidad importante como un desafío a corto plazo. Si bien los envíos iniciales están programados para comenzar en el cuarto trimestre de 2024, NVIDIA ha reconocido restricciones de suministro que podrían persistir durante "varios trimestres" hasta el año fiscal 2026. Esta restricción, si bien potencialmente limita el crecimiento a corto plazo, también sugiere una fuerte demanda sostenida que podría extender el ciclo actual de actualización de la computación de IA. Dominio del centro de datos y evolución del mercado El segmento de centros de datos continúa demostrando una fortaleza excepcional, y ahora representa casi el 88% de los ingresos totales. Esta concentración refleja tanto la posición dominante de NVIDIA en la computación de IA como la escala masiva de adopción de IA empresarial. La tasa de crecimiento secuencial del segmento del 17% sugiere una moderación natural con respecto al crecimiento explosivo de los trimestres anteriores, aunque aún mantiene niveles de expansión sólidos. La demanda proveniente de la expansión del centro de datos podría ser mucho mayor para NVIDIA en los próximos años. Ampliación del ecosistema y de las alianzas estratégicas NVIDIA ha ampliado significativamente su red de alianzas y ha anunciado colaboraciones con Foxconn para construir la supercomputadora de IA más rápida de Taiwán, firmas de consultoría globales como Accenture y Deloitte, importantes proveedores de tecnología como Lenovo, Google Cloud y T-Mobile, líderes automotrices como Volvo y Toyota, y gigantes de las telecomunicaciones como Ericsson, Nokia y SoftBank. Estas alianzas demuestran el éxito de NVIDIA en expandirse más allá del hardware puro hacia soluciones y plataformas de IA integrales. Prioridades estratégicas y perspectivas futuras De cara al futuro, el enfoque estratégico de NVIDIA se centra en gestionar la transición crítica a la arquitectura Blackwell, expandirse a nuevos mercados como el automotriz (+72 % interanual) y la robótica, fortalecer su oferta de software y plataformas, desarrollar nuevas fuentes de ingresos en computación cuántica y gemelos digitales, y mantener el liderazgo tecnológico en medio de una competencia creciente. Desafíos del mercado y panorama competitivo NVIDIA enfrenta varios desafíos clave para gestionar las limitaciones de suministro durante la transición de Blackwell, aumentar la competencia de AMD y el desarrollo interno de chips por parte de los hiperescaladores, mantener los márgenes en medio de una expansión de escala masiva, justificar los niveles de valoración premium a medida que el crecimiento se modera y navegar por los riesgos geopolíticos, particularmente con respecto a Taiwán. Perspectiva de inversión Si bien el desempeño fundamental de NVIDIA sigue siendo excepcional, los inversores están lidiando con dos preguntas clave: la sostenibilidad de las tasas de crecimiento actuales a medida que el efecto base se vuelve más desafiante y el múltiplo de valoración apropiado dado el crecimiento moderado y la creciente competencia. El liderazgo sostenido de la compañía en computación de IA y el ecosistema en expansión brindan un fuerte respaldo para el crecimiento continuo, aunque quizás a niveles más moderados que los observados en los últimos trimestres. La ejecución exitosa de la transición de Blackwell será crucial para mantener la ventaja tecnológica y la posición de mercado de NVIDIA. Valoración Basamos nuestras proyecciones en promedios históricos y proyecciones de la compañía. Esto da como resultado un crecimiento de ingresos del 45 % y un margen operativo del 60 % en el pronóstico de 5 años. Teniendo en cuenta la influencia sustancial del valor terminal en el análisis de flujo de caja descontado (DCF), especialmente para períodos de pronóstico más cortos, hemos aplicado un crecimiento de ingresos conservador del 5,5 % y un WACC terminal reducido del 11 % (por debajo del 13,5 % utilizado en los años de pronóstico). Bajo estos supuestos, nuestro modelo sugiere un valor intrínseco de $171,5 por acción, lo que indica un aumento del 15,55 % sobre el precio actual de la acción. Es importante destacar la alta sensibilidad de los valores intrínsecos derivados del DCF a los supuestos de entrada. A continuación, dos matrices de sensibilidad ilustran diferentes escenarios de margen operativo y crecimiento de ingresos, así como variaciones de WACC terminal y crecimiento de ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Para evaluar el desempeño de Nvidia en relación con sus pares, hemos creado un grupo de pares de cinco empresas con potencial y ritmo de crecimiento: Meta, Microsoft, AMD, Broadcom y Palantir. Nvidia se encuentra por encima del promedio del grupo de pares en varias métricas clave, como lo indican la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización que calculamos. Tres valoraciones separadas para Nvidia, basadas en estos múltiplos, muestran resultados mixtos. Si bien las relaciones P/E y P/E a futuro sugieren que la acción podría estar infravalorada, las relaciones P/Bv y P/S indican una posible caída. Esta combinación de métricas sugiere que Nvidia podría presentar una oportunidad atractiva en comparación con sus pares, según el enfoque de valoración. Palantir se destaca como un caso atípico claro, superando a Nvidia en casi todos los múltiplos de valoración. Según los múltiplos de Palantir, Nvidia parecería estar profundamente infravalorada. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Recomendaciones: Nvidia tiene 76 recomendaciones, con 68 de "compra" y el precio más alto de $206, 7 de "mantener" y una de "venta" con el precio de $65,5. El pronóstico del precio promedio de las acciones a 12 meses es de $163,28, lo que implica un potencial alcista del 11,9% desde el precio actual.

Análisis técnico: La acción se cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que probablemente sirva como primer soporte. Los bajistas pueden apuntar al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% y la media móvil simple de 100 días si el descenso continúa. Los alcistas apuntan a avanzar hacia un nuevo máximo histórico. El RSI muestra una divergencia bajista lenta pero se mantiene elevado, mientras que el MACD señala una sutil indicación de venta. Fuente: xStation

