Acción destacada: Amazon.com, Inc. (AMZN.US)

Amazon se mantiene como un líder global en comercio electrónico, computación en la nube y publicidad digital. Su división Amazon Web Services (AWS) continúa siendo el principal motor de crecimiento, con un aumento del 12% interanual en ingresos. Además, su apuesta por la inteligencia artificial con la plataforma Bedrock refuerza su posición en esta tecnología emergente. Mientras otras tecnológicas han enfrentado correcciones en el Nasdaq 100, Amazon ha demostrado fortaleza relativa, manteniéndose por encima de su media móvil de 50 días con un alto volumen de negociación. 📊 Indicadores clave Forward P/E : 35.85 (vs. promedio de 5 años de 65)

: 35.85 (vs. promedio de 5 años de 65) Forward EV/EBITDA : 14.63 (vs. promedio de 5 años de 18.39)

: 14.63 (vs. promedio de 5 años de 18.39) Forward P/S : 3.44 (vs. promedio de 5 años de 2.90)

: 3.44 (vs. promedio de 5 años de 2.90) Beta (5 años) : 1.16

: 1.16 Deuda total/capital : 54.34%

: 54.34% Dividendos: No paga 🔮 Proyecciones y consideraciones Actualmente, Amazon cotiza en USD 222.31, con un precio objetivo promedio de USD 266.46, lo que implica un potencial de revalorización del 19.8%. Los analistas estiman un rango de precios entre USD 207 y USD 306. Su negocio de publicidad creció un 27% interanual, ganando cuota frente a Google y Meta, mientras que su expansión en IA y computación en la nube refuerza su ventaja competitiva. Sin embargo, enfrenta desafíos como el aumento de costos logísticos y una mayor regulación en varios mercados. A pesar de ello, su valuación ha mejorado respecto a su promedio histórico, presentando una oportunidad atractiva para inversores a largo plazo. 🔍 Amazon supera a Walmart en ingresos trimestrales Por primera vez, Amazon ha superado a Walmart en ingresos trimestrales, con ventas de USD 187.8 mil millones en el cuarto trimestre, frente a los USD 180.6 mil millones de Walmart. Walmart sigue liderando en ingresos anuales, con USD 680.99 mil millones , por encima de los USD 637.96 mil millones de Amazon.

, por encima de los de Amazon. Amazon capturó más ventas en la temporada de compras navideñas , mientras que Walmart compensa con su crecimiento acelerado en comercio electrónico .

, mientras que Walmart compensa con su . Las proyecciones para 2024 muestran una competencia reñida, con ingresos estimados de USD 700.8 mil millones para Amazon y USD 708.7 mil millones para Walmart. A pesar de esta victoria trimestral, las acciones de Amazon han caído un 7% desde su máximo de USD 242.52, reflejando preocupaciones por un panorama de consumo más débil. 🚀 Inteligencia artificial y el futuro de AWS Amazon apuesta fuerte por la IA, con su inversión en Anthropic, el desarrollador de Claude AI. Se estima que AWS podría generar entre USD 7 mil millones y USD 17 mil millones en 2027 a través de: Ingresos por API

Entrenamiento de modelos de lenguaje (LLM)

Consultas de chatbot Para sostener este crecimiento, AWS incrementará su gasto en infraestructura a USD 76 mil millones en 2025, más del doble que en 2024. Amazon sigue consolidando su posición en la era de la inteligencia artificial, con una combinación de comercio electrónico, publicidad y computación en la nube, que lo convierten en un activo clave para inversores de largo plazo. Fuente: xStation5.

