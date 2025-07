El peso mexicano se fortalece ligeramente pese a presiones externas

El peso mexicano mostró una apreciación del 0.2% frente al dólar estadounidense, cotizando entre un máximo intradiario de 18.73 y un mínimo de 18.62, en medio de crecientes tensiones comerciales y una renovada fortaleza del dólar. La divisa mexicana enfrentó un entorno externo adverso tras las declaraciones del presidente Trump sobre la imposición de aranceles del 30% a bienes mexicanos y europeos, sumándose a los ya anunciados del 35% para Canadá.



Esta amenaza reavivó los temores sobre el impacto negativo en el motor exportador de México, cuyo comercio depende en más de un 80% del mercado estadounidense. A esto se sumó un dólar fortalecido por la alta demanda en subastas recientes de bonos del Tesoro a 10 y 30 años, además de especulaciones sobre la continuidad de Jerome Powell como presidente de la Fed.



En el ámbito local, las minutas de la reunión de junio del Banco de México reflejaron un tono más prudente, reconociendo un margen limitado para seguir reduciendo tasas tras recortes acumulados de 325 puntos base desde 2024, y apuntando a futuros ajustes moderados de 25 puntos básicos ante la persistente inflación. El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso con la proximidad del 1 de agosto como fecha límite para la entrada en vigor de los nuevos aranceles, mientras se mantienen las negociaciones. Las críticas de la administración estadounidense hacia la Fed y su liderazgo aumentan la incertidumbre institucional, agregando presión sobre las monedas emergentes como el peso mexicano. Análisis técnico En el gráfico de 15 minutos, USDMXN mantiene una estructura bajista dentro de un canal descendente, con la cotización actual en torno a 18.66, tras haber rebotado desde un soporte en 18.62. El par registró un máximo técnico relevante en 18.7367, que ahora actúa como resistencia clave. Mientras se mantenga dentro del canal, se espera que los intentos de recuperación enfrenten ventas cerca de los 18.69–18.70. El RSI no muestra condiciones de sobrecompra ni sobreventa, lo que sugiere margen para movimientos direccionales moderados. Una ruptura sostenida del soporte de 18.62 abriría la puerta a una caída hacia el siguiente nivel en 18.5924, mientras que una salida alcista del canal podría cambiar la tendencia de corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. _________

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "