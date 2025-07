Resumen diario: Wall Street se posiciona antes de resultados clave 💰 (22.07.2025)

Los principales 铆ndices de EE.鈥疷U. cerraron la primera sesi贸n de la semana con avances moderados, manteni茅ndose cerca de m谩ximos locales, en una jornada marcada por la expectativa en torno a los resultados trimestrales: S&P 500: +0,56鈥%

Nasdaq 100: +0,80鈥%

Russell 2000: +0,32鈥% Mercado de divisas El d贸lar estadounidense fue la divisa m谩s d茅bil de la jornada, con retrocesos promedio entre -0,3鈥% y -0,6鈥%. En contraste, el euro (EUR) y el yen japon茅s (JPY) se posicionaron como las m谩s fuertes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil EUR/USD: +0,53鈥% hasta 1,1693 Temporada de resultados La temporada de balances entra en una fase decisiva. Si bien los reportes del d铆a no fueron especialmente relevantes, m谩s adelante en la semana se esperan resultados de grandes tecnol贸gicas y compa帽铆as industriales consolidadas: Coca-Cola, Lockheed Martin, Philip Morris, SAP

Alphabet, Tesla, Nestl茅 Comercio internacional y tensiones arancelarias A pesar del estancamiento en las negociaciones, el mercado mantiene una visi贸n constructiva respecto al panorama comercial. La fecha clave es el 1 de agosto, cuando est谩 previsto que EE.鈥疷U. imponga nuevos aranceles a productos europeos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirm贸 que los aranceles se implementar谩n sin condiciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatiz贸 que 鈥渓a calidad de los acuerdos es m谩s importante que los plazos鈥. En respuesta, la Uni贸n Europea prepara una lista de represalias comerciales por un valor de hasta 72.000 millones de euros. Otros movimientos destacados Canad谩: El 铆ndice de precios del productor subi贸 un 0,4鈥% mensual (vs. -0,1鈥% esperado), fortaleciendo al d贸lar canadiense. El USD/CAD contin煤a cayendo y se acerca a un soporte t茅cnico relevante.

Opendoor Technologies: La acci贸n se dispar贸 178鈥% en una semana y casi 600鈥% en el mes, impulsada por declaraciones del gestor Eric Jackson, quien la defini贸 como potencial "100-bagger". El alza presenta caracter铆sticas de acci贸n meme.

Gas natural: Cay贸 un 7,8鈥% pese a las previsiones de temperaturas altas en EE.鈥疷U. La debilidad se atribuye al rollover de contratos (julio a agosto) y a una ligera estructura en contango.

