Acción destacada: PVH Corp. (PVH.US)

PVH Corp., una de las mayores compañías de moda a nivel global, es reconocida por sus marcas de alta gama Calvin Klein y Tommy Hilfiger, que tienen presencia en más de 40 países. La estrategia de la compañía se enfoca en ofrecer prendas y accesorios de calidad, combinando estilo y funcionalidad para consumidores de mercados clave. Actualmente, PVH Corp. implementa su plan de crecimiento y optimización "PVH+", con el objetivo de fortalecer sus principales marcas y mejorar la rentabilidad a través de la eficiencia operativa y una conexión más sólida con el consumidor. Con la incorporación de ejecutivos de alta experiencia, como Jesper Andersen (ex CFO de LEGO), la empresa busca reforzar su equipo de liderazgo y acelerar sus objetivos estratégicos. Fuente: PVH Corp.



El mercado de lujo en EE. UU. tuvo ventas de $75 mil millones en 2023, impulsadas por una creciente demanda de productos de alta gama y la preferencia de los consumidores por experiencias en tiendas físicas. La tasa de crecimiento anual compuesta del mercado de lujo fue de 8.6% entre 2020 y 2023, y se proyecta que las ventas de marcas de lujo en EE. UU. superen los $82 mil millones para 2028. Además, con la recuperación del turismo internacional a niveles pre-pandemia, el mercado estadounidense se consolida como un jugador clave en el sector global del lujo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La experiencia de compra en tiendas físicas sigue siendo un diferenciador crucial, ya que muchos consumidores de lujo valoran la interacción directa en tienda, como señaló James Cook, director de investigación de retail en JLL: "La verdadera experiencia de lujo viene de la interacción en la tienda con el producto y el personal de la marca". Esto refuerza la demanda de espacios de retail premium, beneficiando a empresas como PVH que cuentan con tiendas en ubicaciones estratégicas. Indicadores clave Forward P/E : 8.62 (inferior a su media histórica de 13.06 y al promedio de la industria de 18.3), lo que sugiere una valoración atractiva en comparación con sus competidores.

: 8.62 (inferior a su media histórica de 13.06 y al promedio de la industria de 18.3), lo que sugiere una valoración atractiva en comparación con sus competidores. Forward P/V : 0.66 (ligeramente superior a su promedio de 5 años de 0.63), indicando estabilidad en su valoración a largo plazo.

: 0.66 (ligeramente superior a su promedio de 5 años de 0.63), indicando estabilidad en su valoración a largo plazo. EV/EBITDA : 7.47 (por debajo de su media de 8.82), reflejando una valoración favorable en función de su capacidad de generación de EBITDA.

: 7.47 (por debajo de su media de 8.82), reflejando una valoración favorable en función de su capacidad de generación de EBITDA. Dividendos : 0.1%, un rendimiento moderado pero que añade atractivo en el contexto de retornos totales.

: 0.1%, un rendimiento moderado pero que añade atractivo en el contexto de retornos totales. Crecimiento estimado anual: 5.4% en beneficios y 1.7% en ingresos, apoyado por el plan estratégico PVH+ y la eficiencia operativa. Con una cotización actual de $100.89 y un precio objetivo promedio de $124.38, PVH muestra un potencial de revalorización significativo hacia finales de 2025. La compañía apunta a un margen EBIT de hasta 15% para 2026, impulsado por eficiencias operativas y un aumento en las ventas a precio completo. En particular, la recuperación en el gasto de los consumidores en Europa y Estados Unidos, donde PVH tiene fuerte presencia, se ve favorecida por la desaceleración de la inflación, beneficiando las ventas de sus marcas. Los esfuerzos de PVH por expandir márgenes mediante la reducción de inventarios y un estricto control de costos operativos respaldan una proyección de crecimiento sostenido de utilidades a medio plazo. A pesar de los riesgos asociados a una recuperación lenta del consumo, las mejoras en el entorno macroeconómico y las iniciativas de optimización de PVH refuerzan la expectativa de un crecimiento sólido en los próximos años, aunque este podría permanecer moderado en comparación con el resto del sector. En el segundo trimestre de 2024, PVH reportó una disminución en ingresos del 6% interanual, reflejando desafíos en Asia Pacífico y una reducción estratégica en Europa para mejorar la calidad de las ventas. La venta de su negocio de ropa interior femenina (Heritage Brands) contribuyó con un 3% de esta disminución. En Norteamérica, sin embargo, las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger experimentaron un crecimiento del 1%, destacando una resiliencia en el mercado estadounidense en un entorno desafiante. Fuente: Statista y JLL. Se espera que PVH se beneficie de la mejora en el gasto del consumidor, particularmente en EE. UU. y Europa, donde la reciente decisión del Banco Central Europeo de reducir tasas de interés podría estimular la economía. Además, la inflación controlada en Europa podría favorecer la capacidad de gasto y mejorar la demanda de productos de lujo. La combinación de un entorno económico más favorable, junto con las iniciativas estratégicas de la compañía para reducir inventarios y costos operativos, refuerza su potencial de crecimiento a mediano plazo y su capacidad de capturar oportunidades en el dinámico mercado de lujo.

Análisis técnico Fuente: xStation5.



PVH.US se encuentra en una zona de consolidación entre el soporte de 99.69 y la resistencia de 105.25. Un escenario alcista se activaría con un quiebre y cierre claro por encima de 105.25, lo cual podría llevar al precio hacia la próxima resistencia en 112.97. En el caso bajista, una pérdida del soporte de 99.69 abriría la puerta para un descenso hacia el nivel de soporte en 93.38.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "