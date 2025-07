Acuerdo comercial preliminar sobre aranceles entre EE. UU. y la Unión Europea

Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. El tema principal de la sesión de hoy es la conclusión de un acuerdo comercial preliminar entre EE. UU. y la Unión Europea sobre aranceles. Si bien el acuerdo aún es un acuerdo marco y requiere muchos detalles por definir, contiene varios elementos clave: un límite arancelario del 15 % para las importaciones de productos de la UE a EE. UU., que se implementará de forma permanente; el compromiso de la UE de comprar energía estadounidense por valor de 750 000 millones de dólares, lo que reducirá su dependencia del suministro ruso; y una inversión adicional de 600 000 millones de dólares de la UE en la economía estadounidense. Sin embargo, el calendario económico de hoy para publicaciones macroeconómicas está prácticamente vacío. Por este motivo, la atención se centrará en los anuncios sobre aranceles (especialmente con respecto a China) y los resultados trimestrales de las empresas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macroeconómico para la sesión de hoy:

