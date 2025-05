Acuerdo entre EE. UU. y Reino Unido impulsa el optimismo en los mercados

La administración Trump planea rescindir los controles a la exportación de chips de IA establecidos durante la era Biden, incluida la "regla de difusión de IA", cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de mayo.

Warner Bros. Discovery informó ingresos de 8.980 millones de dólares en el primer trimestre, por debajo de los 9.610 millones estimados, con una caída de 18 centavos por acción.

Tapestry revisó al alza su previsión anual, y ahora espera un crecimiento de ingresos del 4 % hasta aproximadamente 6.950 millones de dólares en su ejercicio fiscal actual hasta junio, frente a una proyección anterior de aproximadamente el 3 %. Los índices estadounidenses están en verde hoy. El S&P 500 ha subido un 0,66 % hasta los 5.682,4 puntos, mientras que el Dow Jones ha avanzado un 0,60 % hasta los 41.426. El Nasdaq 100 sube un 0,80 % hasta los 20.115,45, y el Russell 2000 ha subido un 0,94 % hasta los 2.014,5. El índice de volatilidad VIX, también conocido como "índice del miedo", ha caído un 3,08 % hasta los 22,63, lo que indica una menor ansiedad en el mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los índices europeos muestran un desempeño mixto en la jornada de hoy. Varios mercados europeos registran caídas, entre ellos el FTSE 100 del Reino Unido (-0,52 % hasta 8.531,0) y el SMI de Suiza (-0,32 % hasta 12.052). No obstante, también hay focos positivos en Europa, como el ATX de Austria con un alza del 1,55 % hasta 4.198, el FTSE MIB de Italia que sube un 1,15 % hasta 38.304, y el WIG 20 de Polonia, que avanza un 1,06 % hasta 2.772,6. Otros mercados europeos en terreno positivo incluyen el EURO STOXX 50 (0,62 % hasta 5.253,6), el CAC 40 de Francia (0,61 % hasta 7.662,9), el DAX de Alemania (0,52 % hasta 23.404,6), el AEX de Países Bajos (0,18 % hasta 899,15) y el IBEX 35 de España (0,01 % hasta 13.464). Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq 100, representado por el US100, cotiza por encima del nivel de los 20.000 puntos, lo que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2 %. Los compradores buscarán volver a probar las medias móviles de 200 y 100 días, mientras que los vendedores intentarán llevar el índice por debajo de los 19.195 puntos —un nivel clave que históricamente ha marcado el inicio de una tendencia alcista— con un objetivo próximo al retroceso de Fibonacci del 61,8 %. El RSI se mantiene por encima del umbral de 48,5, un nivel que históricamente ha señalado un retorno al impulso alcista cuando se supera. Mientras tanto, el MACD comienza a ampliarse, lo que podría confirmar una postura optimista.

Fuente: xStation Noticias del mercado Warner Bros. Discovery informó ingresos de 8.980 millones de dólares en el primer trimestre, por debajo de los 9.610 millones estimados, con una caída de 18 centavos por acción.

A pesar de los desafíos en los ingresos, la empresa añadió 5,3 millones de suscriptores de streaming, alcanzando un total de 122,3 millones, superando las expectativas. Los ingresos por streaming subieron un 8 % hasta los 2.660 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de la unidad que ascendió a 339 millones desde 86 millones del año anterior. La empresa amortizó 2.200 millones de dólares en deuda durante el trimestre, y las acciones subían un 1,3 % en operaciones previas a la apertura.

La administración Trump planea rescindir los controles a la exportación de chips de IA establecidos durante la era Biden, incluida la "regla de difusión de IA", cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de mayo.

La revisión se centrará en negociaciones directas con países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en lugar del marco tripartito. La medida no afectará las restricciones vigentes hacia China, pero abrirá nuevas oportunidades para que otros países negocien el acceso a chips. Las acciones del sector reaccionaron positivamente, con un alza del 3,1 % en Nvidia y del 1,7 % en el índice de semiconductores de Filadelfia.

Kenvue reportó beneficios de 322 millones de dólares en el primer trimestre, o 17 centavos por acción, con un BPA ajustado de 24 centavos, superando la estimación del consenso de 23 centavos.

Las ventas cayeron un 3,9 % hasta 3.740 millones, pero superaron los 3.680 millones esperados. La empresa nombró a Amit Banati de Kellanova como su nuevo director financiero a partir del 12 de mayo y actualizó sus proyecciones para 2025 para reflejar los tipos de cambio y el impacto de aranceles recientes, previendo ahora un crecimiento orgánico de ingresos del 2 al 4 % (anteriormente 1 al 3 %).

Viatris informó un beneficio ajustado de 0,50 dólares por acción en el primer trimestre, inferior a los 0,67 dólares del año anterior, pero por encima de los 0,49 dólares esperados.

Los ingresos cayeron a 3.250 millones desde 3.660 millones, aunque superaron ligeramente las previsiones. La empresa elevó su previsión de BPA ajustado para 2025 a un rango de 2,16 a 2,30 dólares (anteriormente entre 2,12 y 2,26 dólares), manteniendo su previsión de ingresos entre 13.500 y 14.000 millones. Las acciones subían más del 1 % en el mercado previo a la apertura.

Tapestry revisó al alza su previsión anual, y ahora espera un crecimiento de ingresos del 4 % hasta aproximadamente 6.950 millones de dólares en su ejercicio fiscal actual hasta junio, frente a una proyección anterior de aproximadamente el 3 %.

La empresa reportó un incremento del 13 % en los ingresos de la marca Coach, que compensó las caídas en Kate Spade. Tapestry señaló que los nuevos aranceles tendrán un "impacto inmaterial" este ejercicio fiscal debido a su limitada exposición a China, con las acciones subiendo un 9 % en las operaciones previas a la apertura. Otras noticias provenientes de empresas individuales que integran el índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "