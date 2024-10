American Express y Procter & Gamble presentan resultados hoy

El calendario económico de hoy incluye importantes publicaciones de datos del Reino Unido y los Estados Unidos, junto con múltiples discursos de los bancos centrales y presentaciones de resultados de empresas clave. La atención se centrará en los datos de inflación, las cifras de ventas minoristas, los indicadores del mercado inmobiliario y las opiniones de los funcionarios de la Reserva Federal. Los inversores también deben estar atentos a la Cumbre de Líderes de la UE. Hoy, estén atentos a los resultados de American Express (AXP.US) y Procter & Gamble (PG.US) antes de que comience el mercado. Además de los datos económicos, los discursos de los bancos centrales y las presentaciones de resultados de empresas como American Express y Procter & Gamble también merecen atención. Los resultados de American Express pueden tener un impacto significativo en el sector financiero y en el sentimiento de los inversores hacia las empresas de servicios financieros en general. Por otro lado, los resultados de Procter & Gamble pueden servir como un indicador de la salud del sector de bienes de consumo. Un buen desempeño podría sugerir que los consumidores siguen dispuestos a gastar en productos básicos, incluso en un entorno económico desafiante. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicaciones de datos económicos: 08:00 - Ventas minoristas básicas del Reino Unido (mensual) (septiembre): real: 0,3 %, pronóstico de -0,3 %, anterior: 1,1 %

08:00 - Ventas minoristas básicas del Reino Unido (interanual) (septiembre): real: 4,0 %, pronóstico de 3,2 %, anterior: 2,3 %

08:00 - Ventas minoristas del Reino Unido (mensual) (septiembre): real: 0,3 %, pronóstico de -0,4 %, anterior: 1 %

08:00 - Ventas minoristas del Reino Unido (interanual) (septiembre): real: 3,9 %, pronóstico de 3,2 %, anterior: 2,5 %

14:30 - Permisos de construcción de EE. UU. (septiembre): 1,450 millones pronóstico, anterior: 1,470 millones

14:30 - Inicios de construcción de viviendas en EE. UU. (mensual) (septiembre): anterior: 9,6 %

14:30 - Inicios de construcción de viviendas en EE. UU. (septiembre): 1,350 millones de previsión, anterior: 1,356 millones

16:30 - PIB de la Reserva Federal de Atlanta de EE. UU. (tercer trimestre): previsión del 3,4 %, anterior: 3,4 %

19:00 - Recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes de EE. UU.: anterior: 481

19:00 - Recuento total de plataformas de Baker Hughes de EE. UU.: anterior: 586

20:00 - Balance presupuestario federal de EE. UU. (septiembre): previsión de 34,5 mil millones, anterior: -380 mil millones

21:30 - Posiciones netas especulativas de la CFTC para varios activos

Discursos de los banqueros centrales: 11:00 - Cumbre de líderes de la UE

14:30 - Habla Bostic, miembro del FOMC

15:00 - Kashkari, miembro del FOMC Habla

17:10 - Habla Waller de la Reserva Federal

17:30 - Habla Bostic, miembro del FOMC

Empresas que presentan sus resultados hoy: Las Vegas Sands (LVS.US)

American Express (AXP.US)

Procter & Gamble (PG.US)

