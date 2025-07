Análisis de los PMI europeos

Las lecturas finales del PMI de junio muestran que el sector servicios del Reino Unido está recuperando su ritmo más fuerte desde agosto de 2024, mientras que la recuperación de la eurozona sigue siendo frágil y desigual. En Gran Bretaña, el índice de servicios de S&P Global se revisó al alza hasta 52,8 desde la estimación preliminar de 51,3 y la de 50,9 en mayo. Los nuevos pedidos aumentaron por primera vez en tres meses gracias a la reactivación del gasto interno, pero las empresas continuaron recortando personal y la demanda de exportaciones se mantuvo débil. Fundamentalmente, la encuesta registró el aumento más lento de los precios de venta desde principios de 2021, una combinación que refuerza los argumentos para que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés en su reunión de agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En toda la eurozona, el PMI compuesto subió ligeramente hasta 50,6 y el de servicios hasta 50,5, lo que indica un crecimiento apenas marginal. España (51,9) e Italia (52,1) se mantuvieron en expansión, aunque Italia perdió impulso Alemania finalmente recuperó terreno positivo en el indicador compuesto, con 50,4, a pesar de que los servicios aún se encontraban justo por debajo de 50; Francia se mantuvo claramente rezagada, con tanto el índice de servicios (49,6) como el compuesto (49,2) estancados en una leve contracción. Los nuevos pedidos continuaron disminuyendo en todo el bloque, y aunque la inflación de los costes se moderó hasta su mínimo en siete meses, la presión sobre los precios sigue siendo lo suficientemente alta como para mantener al Banco Central Europeo en cautela. El sector servicios del Reino Unido avanza mientras la recuperación de la eurozona se tambalea En resumen, los servicios del Reino Unido contrastan con los repuntes de la eurozona, que, en el mejor de los casos, presenta un panorama irregular. Las señales de inflación más moderadas en ambos lados benefician a los bancos centrales, pero con la demanda aún inestable y la contratación irregular, es probable que cualquier flexibilización de la política monetaria sea gradual. 08:15 AM, España - Datos del PMI de junio: HCOB PMI de servicios de España: real: 51,9; pronóstico: 51,1; anterior: 51,3; 08:45 AM, Italia - Datos del PMI de junio: HCOB PMI de servicios de Italia: real: 52,1; pronóstico: 52,6; anterior: 53,2;

HCOB PMI compuesto de Italia: real: 51,1; anterior: 52,5; 08:50 AM, Francia - Datos del PMI de junio: HCOB PMI compuesto de Francia: real: 49,2; pronóstico: 48,5; anterior: 49,3; PMI de Servicios de Francia (HCOB): real: 49,6; pronóstico: 48,7; anterior: 48,9. 08:55, Alemania - Datos del PMI de junio: PMI Compuesto de Alemania (HCOB): real: 50,4; pronóstico: 50,4; anterior: 48,5.

PMI de Servicios de Alemania (HCOB): real: 49,7; pronóstico: 49,4; anterior: 47,1. 09:00, Zona Euro - Datos del PMI de junio: PMI de Servicios de la Eurozona (HCOB): real: 50,5; pronóstico: 50,0; anterior: 49,7.

PMI Compuesto de la Eurozona (HCOB): real: 50,6; pronóstico: 50,2; anterior: 50,2. 09:30 AM, Reino Unido - Encuesta sobre las Condiciones Crediticias del Banco de Inglaterra 09:30 AM, Reino Unido - Datos del PMI de junio: PMI Compuesto Global del S&P: real: 52,0; pronóstico: 50,7; anterior: 50,3;

PMI de Servicios Global del S&P: real: 52,8; pronóstico: 51,3; anterior: 50,9;

