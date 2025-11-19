🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (19.11.2025)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)
Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios
Dólar hoy en México sube 0.6% ante señales de desaceleración económica y presión externa
El informe de la Universidad de Michigan sugiere una caída en las expectativas de inflación 📌
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "