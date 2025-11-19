La economía colombiana crece 3,6% y supera expectativas en el tercer trimestre de 2025

La economía colombiana anotó un avance anual de 3,6% en el tercer trimestre de 2025, superando la previsión de 3,1% y marcando su mejor desempeño desde mediados de 2022. Según el Dane, el resultado estuvo sostenido por el fuerte incremento de la administración pública y defensa (+8%), el repunte del comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (+5,6%), y la expansión de las industrias manufactureras (+4,1%), con un aporte relevante de la agroindustria. También destacaron recreación y cultura (+5,7%) y el sector financiero (+4,3%).

En contraste, minería (-5,7%) y construcción (-1,5%) prolongaron la trayectoria negativa observada durante el año. En medición desestacionalizada, el PIB avanzó 1,3% trimestral, consolidando una recuperación tras la contracción del segundo trimestre.

Actividad mensual acelerada y fuerte influencia del gasto público

Los datos de actividad mensual muestran una aceleración adicional: el indicador líder creció 4,03% interanual en septiembre, duplicando el ritmo de agosto, con incrementos en el sector primario, industria y servicios. El informe del Dane subraya que el crecimiento del período estuvo fuertemente influido por el gasto público, que aumentó cerca de 14% frente al año previo y explicó aproximadamente la mitad del crecimiento total.

El incremento del pie de fuerza, los pagos de primas al sector defensa y las inversiones electorales de la Registraduría fueron los principales motores. En paralelo, el comercio minorista mostró una expansión destacada —particularmente en electrónicos y vehículos híbridos y eléctricos—, mientras que las actividades artísticas encontraron un impulso extraordinario en conciertos y eventos masivos.

No obstante, sectores intensivos en inversión como vivienda y minería continuaron en retroceso, limitando la diversificación del impulso productivo.

Análisis técnico del dólar en Colombia (USDCOP)

En el mercado cambiario, el USDCOP retrocedió con fuerza hasta la zona de 3704, nivel que actuó como soporte clave tras una caída ordenada dentro de un canal bajista. Desde ese punto, el par registró un rebote hacia los retrocesos de Fibonacci, encontrando resistencia inicial en el 23,6% (3752) y luego en la franja cercana al 38,2%–50% (3782–3806), donde el impulso alcista perdió tracción.

Mientras el precio se mantenga por debajo de las medias móviles de corto y mediano plazo y dentro de la estructura descendente, el sesgo técnico permanece inclinándose hacia la baja, con el soporte de 3704 como referencia central y resistencias sucesivas en 3752, 3782 y 3806.

Fuente: xStation5.

_______

Accede a análisis profesionales, herramientas avanzadas y oportunidades en divisas y economías emergentes.

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí