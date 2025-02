Análisis USDCLP 12.08.2024

El Dólar Internacional Intenta Mantener su Recuperación mientras el Cobre Gana Impulso El dólar internacional comenzó la jornada intentando mantener las alzas que ha registrado desde el pasado 4 de agosto, cuando, tras alcanzar su precio más bajo desde mediados de enero, logró repuntar y recuperar poco más de un 1%. El debilitamiento generalizado del billete verde se atribuye principalmente a los recientes datos de empleo e inflación provenientes de Estados Unidos, que han reforzado las expectativas de recortes en las tasas de interés en las próximas tres reuniones de la Reserva Federal, siendo la primera programada para el próximo 18 de septiembre. En los últimos días, la divisa norteamericana ha mostrado signos de estabilización, con los mercados a la espera de la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos y de las conferencias de prensa de miembros de la Reserva Federal que se llevarán a cabo mañana. Estas intervenciones podrían ofrecer indicios sobre un posible freno en las caídas del dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el cobre ha comenzado la jornada con un fuerte impulso alcista, registrando un aumento del 1,26% en su precio. Este fortalecimiento del metal rojo responde, en parte, a la debilidad del dólar internacional, lo que facilita la compra del cobre, dado que se transa en dicha divisa. Sin embargo, la falta de estímulos y el mal desempeño del mercado chino siguen generando incertidumbre entre los inversionistas respecto al futuro de la demanda de este y otros metales industriales. En cuanto a la situación en Chile, el dólar cerró la semana pasada levemente por encima de los $931 y hoy se encuentra cotizando en el premercado por debajo de los $930. Esta tendencia bajista del tipo de cambio se debe, entre otros factores, al debilitamiento generalizado del dólar internacional y al aumento en la cotización del cobre. Si la tendencia actual se mantiene, no sería sorprendente ver al dólar caer hacia la zona de los $915 antes de buscar el suelo de los $900. Este escenario se desarrolla en la antesala de la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) en Chile, que se dará a conocer el próximo lunes. Fuente: xStation 5

