Apertura Americana: el índice US30 sube un 0,3% en la apertura del mercado estadounidense. Boeing cae ante el riesgo de calificación basura

Los índices estadounidenses comenzaron la sesión de hoy con ganancias modestas. El US30 domina, ganando un 0,3%

Wall Street no reacciona con una liquidación a los comentarios más bien agresivos de la Fed (Logan); los rendimientos de los bonos a 10 años suben hasta cerca del 4,05% y el dólar se fortalece

Las empresas de software dominan las ganancias en EE. UU.; GitLab gana un 6%; Arcadium Lithium gana un 30% tras la noticia de la adquisición de Rio Tinto (RIO.UK) El sentimiento del mercado en Estados Unidos es mixto hoy, con ganancias dominadas por el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA), donde los contratos US30 cotizan con un alza de casi el 0,3%, frente a niveles prácticamente neutrales de los US100 y US500. El fortalecimiento del dólar no afecta al sentimiento, ya que la Fed, si bien observa datos macroeconómicos más sólidos, los ve más como un indicador de un probable aterrizaje suave, mientras persiste la confianza en llevar la inflación al objetivo del 2%. Siguiendo este patrón, el dólar fuerte y el aumento de los rendimientos son percibidos por el mercado como evidencia de que el consumo es sólido y el mercado laboral es fuerte, y no están preocupados por un posible "enfriamiento" del sentimiento moderado en la Fed, lo que lleva a la conclusión de que un recorte de tasas será, en el mejor de los casos, más escalonado, pero sucederá. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ventas mayoristas en EE. UU. (agosto) intermensual: -0,1 % (pronóstico 0,4 %, anterior 1,1 %) Inventarios mayoristas (agosto) MoM Rev.: 0,1 % (pronóstico 0,2 %, anterior 0,2 %) En general, el informe de ventas mayoristas de EE. UU. de hoy indica que la dinámica de las ventas mayoristas se debilitó en agosto, si bien la escala de esta disminución mensual no es muy grande (y viene después de un repunte bastante fuerte del 1,1% en julio). Los sectores de software y ciberseguridad volvieron a subir hoy, con Fortinet ganando más del 2%; el sentimiento de las demás industrias es en su mayoría bastante débil, o marginalmente mejor. Las caídas de ayer se prolongan por las acciones chinas y el sector automovilístico, donde la liquidación está dominada por Tesla, que según los datos de la CPCA vendió unos 88.000 coches fabricados en China; Honda retirará del mercado hasta 1,7 millones de modelos de coches debido a los riesgos del software que podrían provocar accidentes. El sentimiento del mercado de semiconductores y petróleo también es en su mayoría más débil. Fuente: xStation5 US30 (H1, D1) Tras la apertura, vemos un volumen de compra bastante alto, lo que indica una posible nueva prueba de los 42.620-42.700 puntos. Los sólidos datos macroeconómicos favorecen al dólar y a las empresas del Dow Jones Int'l. Fuente: xStation5 El índice US30 detuvo sus caídas en agosto, en el nivel EMA200 (línea roja), y ha estado cotizando regularmente al alza desde entonces; actualmente está probando el límite superior del canal de precios ascendente. Fuente: xStation5 Boeing (D1) Boeing prueba hoy niveles no vistos desde octubre de 2022, a 150 dólares por acción, por detrás de los fuertes sentimientos en el sector de defensa y los contratistas de defensa estadounidenses en general. La rebaja a "calificación basura" para agencias como S&P puede aumentar los gastos de financiación futuros de una empresa, mientras que Boeing ahora se ve afectada por una enorme deuda, por valor de más de 58.000 millones de dólares, con 4.000 millones de dólares de deuda con vencimiento en 2025 y otros 8.000 millones en 2026. El mes pasado, Fitch también informó sobre el aumento del riesgo de calificación "basura" debido a los elevados costes más altos y las huelgas prolongadas. Fuente: xStation5

