Apertura Americana: el mercado vuelve al alza; sólidos resultados financieros bancarios🔔

El mercado burs谩til abre con un fuerte impulso alcista impulsado por el informe del IPC de EE. UU. Este es el segundo informe positivo consecutivo de esta semana, despu茅s de las lecturas de inflaci贸n del IPC de ayer, que fueron menores de lo esperado. Como resultado, los inversores se olvidaron r谩pidamente de la ola de ventas de p谩nico del lunes y est谩n volviendo a comprar. La sesi贸n de contado abre con alzas, con el 铆ndice de peque帽a capitalizaci贸n US2000 a la cabeza (+2,20%). Esto se debe principalmente a que la semana pasada fue el 铆ndice m谩s afectado entre los principales 铆ndices de Wall Street. El US500 sube un 1,50%, consolid谩ndose por debajo de los 6.000 puntos, mientras que el US100 gana un 1,75%, alcanzando los 21.350 puntos. Tras la publicaci贸n del informe del IPC, el d贸lar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han disminuido significativamente. En el momento de la publicaci贸n, el 铆ndice USD (USDIDX) ha bajado por segundo d铆a consecutivo, cayendo un 0,40%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os han ca铆do al 4,66% desde alrededor del 4,80% de ayer. Los inversores vuelven a esperar el primer recorte de tipos en el primer semestre de este a帽o. Anteriormente, el primer recorte de la Fed estaba previsto para septiembre/octubre de 2025. Ahora, se espera que el primer recorte se produzca ya en junio, y que el segundo recorte (con una probabilidad del 50 %) se produzca en el 煤ltimo trimestre.

Estamos observando un amplio repunte en el mercado bursátil en todos los sectores, lo que señala una recuperación saludable y fuerte. Intervalo diario (D1)

El 铆ndice de peque帽as capitalizaciones sube un 2,20% hoy, alcanzando los 2.290 puntos, y es el mejor desempe帽o entre los principales 铆ndices de renta variable en Estados Unidos. Sin embargo, a largo plazo, este 铆ndice ha tenido un rendimiento significativamente inferior en comparaci贸n con otros 铆ndices m谩s amplios. Durante los 煤ltimos dos a帽os, el 铆ndice se encuentra actualmente un 25% por debajo de 铆ndices principales de referencia. Desde una perspectiva de an谩lisis t茅cnico, el nivel clave para los compradores se mantiene en el 谩rea por encima de los 2.300 puntos.

Fuente: xStation 5 Noticias de la Empresa Rigetti Computing sube un 23%, liderando un repunte en las acciones relacionadas con la computaci贸n cu谩ntica tras recientes ca铆das provocadas por los comentarios del CEO de Nvidia sobre los plazos de la computaci贸n cu谩ntica. Respaldada por la calificaci贸n de compra de B. Riley Securities y un aumento en el precio objetivo a $8.50, se considera que Rigetti se beneficia de los avances t茅cnicos y de la creciente adopci贸n comercial a pesar de los desaf铆os en escalabilidad y rentabilidad. Sin embargo, el CEO Subodh Kulkarni inst贸 a la cautela ante los recientes repuntes en los precios de las acciones de computaci贸n cu谩ntica, enfatizando la necesidad del sector de enfocarse en el desarrollo tecnol贸gico antes que en el crecimiento de las ventas. D-Wave Quantum tambi茅n subi贸 un 17%. Las acciones de Citigroup subieron un 6% tras resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, un programa de recompra de acciones por 20 mil millones de d贸lares y una gu铆a optimista para el a帽o fiscal 2025. La CEO Jane Fraser destac贸 la mejora en los rendimientos, con un objetivo de RoTCE del 10%-11% para 2026, mientras el banco se centra en la rentabilidad a largo plazo para los accionistas. 聽 Wells Fargo tambi茅n sube un 6,30% debido a resultados mixtos del cuarto trimestre y un panorama positivo para el a帽o fiscal 2025. El banco proyecta un aumento del 1%-3% en los ingresos netos por intereses y una reducci贸n en los gastos no relacionados con intereses, lo que indica mejoras en la eficiencia operativa. Goldman Sachs abre de manera similar con un alza del 6,20% tras s贸lidos resultados del cuarto trimestre, impulsados por un aumento interanual del 75% en los ingresos netos por intereses, la recuperaci贸n de las tarifas de banca de inversi贸n y un crecimiento constante en la gesti贸n de activos y patrimonios. Los ingresos de Global Banking & Markets y Platform Solutions tambi茅n contribuyeron al desempe帽o positivo.

