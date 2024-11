Apertura Americana: los índices abren al alza mientras Trump recupera ventaja en el mercado de predicciones 🔔

Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses abren la sesi贸n con ganancias

Las empresas tecnol贸gicas lideran las subidas

El d贸lar cae un 0,25%

Los rendimientos de los bonos estadounidenses tambi茅n registran fuertes alzas Los mercados estadounidenses abren con optimismo, alimentados por el repunte de las apuestas a favor de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. La atenci贸n de los mercados est谩 tan centrada en las elecciones que nadie piensa siquiera en la decisi贸n de la Reserva Federal del jueves. El nerviosismo en los mercados podr铆a alcanzar niveles r茅cord a medida que nos acercamos al final de la sesi贸n de contado en Estados Unidos. En la primera parte de la jornada, las apuestas a favor de la victoria de Donald Trump vuelven a subir, junto con los 铆ndices burs谩tiles. Sin embargo, el optimismo sigue siendo limitado, ya que la mayor铆a de los inversores prefieren quedarse en activos seguros. El mercado est谩 dominado ahora por las apuestas especulativas, por lo que la volatilidad ser谩 alta. En el momento de la publicaci贸n, las probabilidades de victoria del candidato republicano se cifran en un 59%, lo que supone un aumento significativo en comparaci贸n con el 53% de ayer. No obstante, los resultados de las encuestas siguen siendo muy equilibrados y dentro del margen de error. Actualmente, la candidata dem贸crata Kamala Harris tiene una ligera ventaja, con un 48,7% frente al 48,6% de Donald Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

En el mercado de valores, observamos principalmente un repunte en los sectores de las nuevas tecnolog铆as, los semiconductores, los bancos y los mercados de capitales. Fuente: xStation 5 US500 El 铆ndice US500 repunta hoy un 0,70% hasta los 5.785 puntos. La reciente correcci贸n se detuvo perfectamente en los niveles de soporte en torno a los 5.730 puntos. Esta zona sigue siendo el soporte m谩s cercano en caso de que vuelvan a caer. Por otro lado, para los alcistas, la resistencia m谩s cercana se encuentra por encima de los 5.900 puntos.

Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa: Palantir Technologies (PLTR.US) est谩 ganando un 12% despu茅s de un s贸lido informe de ganancias del tercer trimestre, impulsado por la alta demanda de su software de inteligencia artificial, superando las estimaciones en todas las m茅tricas. La compa帽铆a proyect贸 ingresos del cuarto trimestre de $ 767 millones a $ 771 millones, muy por encima del consenso de $ 746 millones, y elev贸 su pron贸stico de ingresos para el a帽o fiscal 2024 a $ 2.805 mil millones - $ 2.809 mil millones, por encima del rango anterior de $ 2.742 mil millones - $ 2.750 mil millones. Se espera que los ingresos comerciales de EE. UU. superen los $ 687 millones, lo que refleja un crecimiento del 50%, mientras que los ingresos ajustados de las operaciones y la gu铆a de flujo de efectivo libre se elevaron, lo que indica un s贸lido impulso comercial. 聽 Hims & Hers (HIMS.US) cotiza un 9% m谩s alto despu茅s de presentar un s贸lido desempe帽o en el tercer trimestre, con un aumento de los ingresos del 77% interanual hasta los 401,6 millones de d贸lares y un cambio hacia una ganancia neta de 76 millones de d贸lares (0,32 d贸lares por acci贸n) desde una p茅rdida de 7,4 millones de d贸lares (-0,04 d贸lares por acci贸n) en el tercer trimestre de 2023. La empresa de telesalud tambi茅n elev贸 su previsi贸n de ingresos para el a帽o fiscal 2024 a 1.460 millones de d贸lares鈥1.465 millones de d贸lares, frente a los 1.370 millones鈥1.400 millones de d贸lares, superando las expectativas de los analistas de 1.400 millones de d贸lares, impulsada por un fuerte crecimiento de los clientes y las suscripciones. Cleveland-Cliffs (CLF.US) cay贸 un 7% tras los decepcionantes resultados del tercer trimestre, con una ca铆da de los ingresos de casi el 19% interanual y un margen bruto negativo. El volumen de ventas de productos de acero disminuy贸 un 6,5% y el precio de venta neto promedio cay贸 m谩s del 13%. La compa帽铆a redujo su pron贸stico de gastos de capital para el a帽o fiscal 2024 a $600 millones鈥$650 millones desde $650 millones鈥$700 millones y planea $600 millones en gastos de capital independientes para el a帽o fiscal 2025, centr谩ndose en iniciativas estrat茅gicas en sitios clave, lo que indica desaf铆os financieros y operativos en curso.

