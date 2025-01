Apertura Americana: los índices abren con una nota mixta 📈

Los 铆ndices burs谩tiles abren ligeramente al alza.

El sentimiento del mercado se ve respaldado por los comentarios del CEO de Nvidia sobre nuevos productos.

El d贸lar se debilita ligeramente.

Los rendimientos de los bonos suben moderadamente. 聽 La sesi贸n comienza con un sentimiento moderado del mercado. Los 铆ndices estadounidenses est谩n operando mixtos, con los alcistas intentando recuperar terreno. Al momento de escribir, los 铆ndices principales muestran ligeros avances, mientras que el 铆ndice tecnol贸gico est谩 experimentando una ca铆da de alrededor del 0.25%. La atenci贸n de los inversores hoy est谩 enfocada en el primer informe del mercado laboral sobre nuevas ofertas de empleo. Ma帽ana se publicar谩n los m谩s cr铆ticos datos de ADP y, el viernes, el informe de empleo no agr铆cola (NFP). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

聽 US100 El 铆ndice tecnol贸gico abri贸 la sesi贸n en efectivo con una leve ca铆da, posiblemente debido a la toma de beneficios despu茅s de recientes avances din谩micos. A pesar de ganancias significativas en el premercado, Nvidia ha revertido dichas ganancias y ahora est谩 operando al precio de cierre de ayer. El nivel clave de soporte para los alcistas sigue siendo la zona por encima de los 21,200 puntos, mientras que, al alza, la barrera de los 22,000 puntos contin煤a actuando como resistencia.

Fuente: xStation 5 Noticias Empresariales Inari Medical NARI.US subi贸 un 27% despu茅s de que Stryker anunciara planes para adquirir la compa帽铆a por $4,900 millones, ofreciendo una prima del 60% a $80 por acci贸n en efectivo. El acuerdo incluye una oferta p煤blica de adquisici贸n para las acciones en circulaci贸n, seguida de un segundo paso para completar la fusi贸n. Se espera que la transacci贸n se cierre a finales del primer trimestre de 2025, sujeto a aprobaciones regulatorias. 聽 Getty Images y Shutterstock (SSTK.US) suben un 35% y un 17,7%, respectivamente, tras un acuerdo de fusi贸n para formar Getty Images Holdings con un valor empresarial de 3.700 millones de d贸lares. Los accionistas de Getty poseer谩n el 54,7% de la empresa combinada, y los accionistas de Shutterstock poseer谩n el 45,3%. El acuerdo ofrece efectivo, acciones u opciones mixtas para los accionistas de SSTK y apunta a sinergias de entre 150 y 200 millones de d贸lares en tres a帽os. La empresa combinada espera unos ingresos de casi 2.000 millones de d贸lares en 2024. 聽 FuboTV (FUBO.US) sube un 19%, ampliando su reciente aumento, ya que Disney anunci贸 la fusi贸n de Hulu + Live TV con Fubo para atender a 6,2 millones de clientes norteamericanos. Disney tendr谩 una participaci贸n del 70% y el director ejecutivo de Fubo liderar谩 la empresa. El acuerdo resuelve litigios con importantes emisoras e incluye un pr茅stamo a plazo de 145 millones de d贸lares y un nuevo servicio de transmisi贸n deportiva. La entidad combinada apunta a la rentabilidad despu茅s del cierre. Aurora (AUR.US) subi贸 un 45% despu茅s de anunciar una asociaci贸n estrat茅gica con Continental y Nvidia para escalar la implementaci贸n de camiones sin conductor. La colaboraci贸n integra el chip DRIVE Thor de Nvidia en el sistema aut贸nomo de nivel 4 de Aurora. Los lanzamientos est谩n programados para abril de 2025 en Texas, con producci贸n en masa planificada para 2027, lo que marca un hito clave en la tecnolog铆a de conducci贸n aut贸noma.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "