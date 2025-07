MicroStrategy aumenta su cartera de Bitcoins

MicroStrategy ha adquirido otros 4.980 Bitcoins por 531,9 millones de dólares, lo que eleva su reserva a 597.325 Bitcoins. La empresa, no obstante, no es la única que ha adquirido la famosa criptomoneda. Las empresas aumentan sus reservas de Bitcoin Metaplanet, empresa japonesa, adquirió 1.005 Bitcoins por 108 millones de dólares, con lo que ahora posee 13.350 bitcoins, lo que la sitúa por delante de empresas como Galaxy Digital y CleanSpark en cuanto a tenencia de este activo. Además, The Blockchain Group también aumentó su reserva de Bitcoin a 1.788 bitcoins y recaudó 4,1 millones de euros mediante la suscripción de acciones. En 2025, reportó una asombrosa rentabilidad del 1.270 % sobre sus tenencias de Bitcoin. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, Vanadi Coffee, empresa española, obtuvo la aprobación de los accionistas para un plan de inversión en Bitcoin de 1.000 millones de euros, triplicando el precio de sus acciones. Se convierte así en la primera empresa española que cotiza en bolsa con Bitcoin en su balance. Nuevos ETFs de criptomonedas Rex-Osprey lanzará el miércoles el primer ETF de criptomonedas con participación en Estados Unidos. Ofrecerá exposición a Solana (SOL) con recompensas por staking, utilizando una estructura legal de corporación C. Robinhood implementó nuevas funciones para criptomonedas, incluyendo staking de ETH y SOL, análisis basados ​​en IA, herramientas de seguimiento fiscal y aumentos en los depósitos. Estas funciones ya están disponibles tanto en Estados Unidos como en Europa. Robinhood también está introduciendo acciones estadounidenses tokenizadas, criptomonedas perpetuas y staking en ambas regiones. Han anunciado planes para construir su propia blockchain de Capa 2 utilizando la tecnología Arbitrum. Las instituciones públicas y privadas están comprando Bitcoin a un ritmo récord. En los últimos meses se ha observado un aumento significativo de las inversiones en previsión de regulaciones favorables en EE. UU. y el aumento de las tensiones geopolíticas. El gráfico anterior muestra solo las empresas que adquieren Bitcoin directamente, excluyendo los ETFs. Cotización del Bitcoin Bitcoin sube hoy un 1,80% y alcanza los 107.600$. A mediano plazo, es probable que el precio de Bitcoin se vea fuertemente respaldado por la reciente debilidad del dólar estadounidense. Una ruptura de la zona de consolidación actual podría indicar la formación de nuevos máximos históricos por encima de los 111.000$. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "