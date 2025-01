Apertura Americana: Wall Street cae por el sólido NFP, Nvidia cae por las restricciones a las exportaciones🗽

Los principales 铆ndices caen, con el US2000 liderando las p茅rdidas con -1.56% a 2,218.6, el US500 bajando -0.65% a 5,905.9, mientras que el VIX sube 3.37% a 18.43.

Delta Air Lines sube un 9% tras prever ingresos r茅cord para 2025, proyectando un crecimiento de ingresos de 7-9% y un s贸lido desempe帽o en el segmento premium.

Nvidia cae un 3% tras la propuesta de restricciones de exportaci贸n de chips por parte de Biden, advirtiendo del impacto en el acceso global a la computaci贸n en la nube mientras anuncia su asociaci贸n con Hyundai AI.

Walgreens supera las expectativas del primer trimestre con un alza del 7.5% a $39.46 y ganancias por acci贸n de $0.51, manteniendo su gu铆a para 2025 pese a los retos macroecon贸micos.

Las acciones de seguros caen debido a la exposici贸n a incendios forestales en California, con Mercury General desplom谩ndose un 39%. Allstate baja un 4.7%, ya que los da帽os estimados podr铆an alcanzar los $150 mil millones.

Constellation Brands cae un 6.5% tras reducir su perspectiva para el a帽o fiscal 2025, citando incertidumbre en el gasto de los consumidores pese al crecimiento de utilidades del tercer trimestre.

El caso de la prohibici贸n de TikTok llega a la Corte Suprema, con analistas otorg谩ndole un 30% de posibilidades de 茅xito; los posibles beneficiarios incluyen plataformas como Meta, Snap y Alphabet. 聽 Mercados de EE.UU. bajo presi贸n: Los principales 铆ndices est谩n en ca铆da, con el US2000 mostrando la mayor ca铆da con -1.59% a 2,218.6, seguido por el MEXComp (-1.16% a 50,204). El US500 baja un -0.65% a 5,905.9, y el US100 retrocede un -0.91% a 21,111.09. La volatilidad del mercado est谩 aumentando, con el VIX subiendo un 3.37% a 18.43. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mercados europeos mixtos: El VSTOXX lidera las alzas en Europa, subiendo un 3.51% a 17.68, seguido por el AUT20 de Austria (+0.88% a 3,682) y el DE40 de Alemania (+0.01% a 20,467.1). Sin embargo, varios mercados est谩n en territorio negativo, con el SPA35 de Espa帽a cayendo un -0.81% a 11,785, el SUI20 de Suiza retrocediendo un -0.67% a 11,808 y el UK100 disminuyendo un -0.31% a 8,292.5. 聽 Sectores del S&P 500 predominantemente en rojo: el mercado muestra una amplia debilidad, con la mayor铆a de los sectores en baja. Energ铆a y Servicios P煤blicos son los 煤nicos puntos brillantes, con un alza del 1,44% y el 0,63% respectivamente, junto con una modesta ganancia en Atenci贸n Sanitaria (+0,26%). Tecnolog铆as de la Informaci贸n encabeza las ca铆das (-1,79%), seguido de Bienes Ra铆ces (-1,44%) y Finanzas (-1,28%). El S&P 500 en general ha bajado un -0,90%. 聽 Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation 聽 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se encuentra cotizando por debajo del m谩ximo de mediados de noviembre en 21,255, tras la ca铆da de hoy despu茅s de los datos de empleo no agr铆cola (NFP). Este nivel act煤a como un soporte para los alcistas, ya que fue probado dos veces el mes pasado. Para los bajistas, los objetivos de ca铆da clave incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, seguido por la media m贸vil simple (SMA) de 100 d铆as en 20,568. El RSI ha roto por debajo del nivel de soporte que hist贸ricamente ha actuado como una zona de retroceso. Esto podr铆a indicar una pausa o una reversi贸n en la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD permanece en una tendencia bajista, reforzando la perspectiva de cautela. Noticias: Walgreens supera las expectativas del primer trimestre a pesar de los retos macroecon贸micos, reportando ventas de $39.48B (+7.5% anual) y una ganancia por acci贸n ajustada de $0.51, por encima del consenso de $0.37. La compa帽铆a mantuvo su gu铆a para el a帽o fiscal 2025 de $1.40-$1.80 por acci贸n, con un crecimiento en los segmentos de salud e internacional que se espera compense la presi贸n en la farmacia minorista de EE. UU. Las ventas de farmacia crecieron un s贸lido 10.4%, mientras que las ventas minoristas disminuyeron un 6.2%.

Nvidia cay贸 un 3% despu茅s de oponerse firmemente a los planes de la administraci贸n Biden para endurecer los controles de exportaci贸n de chips. El vicepresidente de asuntos gubernamentales de la compa帽铆a critic贸 esta pol铆tica como "extremadamente restrictiva" para el acceso global a la computaci贸n en la nube, al tiempo que anunci贸 una nueva asociaci贸n estrat茅gica con Hyundai para desarrollar tecnolog铆as de inteligencia artificial. Nvidia proyecta que el mercado de aceleradores de inteligencia artificial alcance los $400B para 2027.

El caso de la prohibici贸n de TikTok llega hoy a la Corte Suprema, con jueces listos para escuchar argumentos sobre la ley que requiere que ByteDance venda todas sus operaciones en EE. UU. Bloomberg Intelligence da a TikTok solo un 30% de probabilidades de detener la ley. Una prohibici贸n podr铆a beneficiar a Meta, Snap y YouTube de Alphabet a trav茅s de un mayor mercado, mientras que podr铆a impactar potencialmente los ingresos de hosting de Oracle. Los expertos legales se帽alan que incluso si TikTok pierde, el expresidente Trump tendr铆a opciones limitadas para la implementaci贸n de la ley.

Delta Air Lines sube un 9% tras prever ingresos r茅cord en 2025, proyectando un crecimiento de ingresos del primer trimestre de 7-9% y una ganancia por acci贸n de $0.70-$1.01, superando las expectativas de los analistas. La aerol铆nea espera m谩s de $4B en flujo de caja libre para 2025, un aumento del 18% anual. Los ingresos por asientos premium crecieron un 8% en el 煤ltimo trimestre, ya que la aerol铆nea contin煤a enfoc谩ndose en las ofertas de lujo.

El mercado laboral estadounidense mostr贸 una fortaleza notable en diciembre, sumando 256,000 puestos frente a los 160,000 esperados, mientras que la tasa de desempleo cay贸 al 4.1%. Los sectores de salud, comercio minorista y gobierno lideraron la creaci贸n de empleo. Esta fuerte din谩mica complica el camino de la Reserva Federal hacia futuras reducciones de tasas, enviando los rendimientos del Tesoro a un m谩ximo con un aumento de 11 puntos b谩sicos al 4.38%.

Los incendios forestales en California desatan ventas en el sector de seguros, con Mercury General cayendo un 39% debido a los da帽os estimados entre $135-$150B. Allstate, Travelers y Chubb cayeron un 4.7%, 4% y 3%, respectivamente. J.P. Morgan estima que las p茅rdidas aseguradas podr铆an superar los $20B, mientras que AccuWeather proyecta da帽os econ贸micos totales entre $135-$150B. El desastre ha destruido m谩s de 10,000 estructuras y forzado la evacuaci贸n de 360,000 personas.

Constellation Brands cae un 6.5% tras reducir su perspectiva para el a帽o fiscal 2025 a pesar del crecimiento en el tercer trimestre. El CEO cita "incertidumbre a corto plazo en el gasto del consumidor", ya que las ventas de cerveza aumentaron un 3% pero no alcanzaron las expectativas, mientras que las ventas de vino y licores cayeron un 14%. La compa帽铆a ahora espera un crecimiento neto de ventas de 4-7% en el negocio de cerveza y una ca铆da de 5-8% en el segmento de vinos y licores.

El precio del activo digital principal subi贸 un 1.9% a $93.87 mil tras los datos de empleo, pero tuvo su peor desempe帽o semanal desde septiembre, cayendo un 4.4%. El sentimiento se vio afectado por la aprobaci贸n del Departamento de Justicia para vender $8.5B en activos confiscados y cambiando las expectativas hacia recortes en las tasas de la Fed. 聽 聽 Otras noticias de empresas individuales del 铆ndice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "