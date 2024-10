APERTURA DE EE. UU.: Apertura a la baja en Wall Street el jueves, Delta cae tras resultados decepcionantes

Wall Street abre a la baja el jueves.

Las acciones de Delta Air Lines Inc. bajan después de que las previsiones de la aerolínea para el cuarto trimestre decepcionaran a los inversores.

Pfizer Inc. se enfrenta a un revés en sus posibles esfuerzos de recuperación, ya que el exdirector ejecutivo y el exdirector financiero anunciaron que no se relacionarán con inversores activistas. Las acciones estadounidenses se preparan para una apertura a la baja, con el Russell 2000 liderando las caídas, con una caída del 0,53%. El S&P 500 baja un 0,27% y el Nasdaq 100 un 0,43%. En Europa, la mayoría de los índices están en rojo. El SPA3 5 español y el NED25 holandés son los que peor rendimiento tienen y caen un 0,87% y un 0,74% respectivamente. El CAC40 francés y el UK100 británico bajan un 0,4%. El ITA40 italiano y el AUT20 austriaco son los únicos en verde. El DAX 40 alemán pierde un 0,25% de su valor. Las acciones de Delta Air Lines Inc. cayeron más del 5% en las operaciones previas a la comercialización después de que las previsiones de la aerolínea para el cuarto trimestre decepcionaran a los inversores, a pesar de las proyecciones de crecimiento de los beneficios. Pfizer Inc. se enfrenta a un revés en sus posibles esfuerzos de recuperación, ya que el exdirector ejecutivo Ian Read y el exdirector financiero Frank D'Amelio anunciaron que no participarán en las iniciativas del inversor activista Starboard Value. Las acciones de 10x Genomics Inc. se desplomaron casi un 24% en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa de biotecnología informara de unos ingresos preliminares del tercer trimestre de 2024 de 151,7 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de los analistas de 162,2 millones de dólares. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por encima de los máximos de mediados de agosto en 19.917,81, un nivel clave tanto para los alcistas como para los bajistas. Los alcistas han protegido este nivel durante 12 días de negociación, lo que indica una fuerte demanda. Para que el impulso alcista continúe, no se debe romper el soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. El índice ha estado en una tendencia alcista desde finales de julio, formando máximos y mínimos cada vez más altos, pero ahora enfrenta resistencia cerca de este nivel de Fibonacci. Sin embargo, la tendencia alcista parece estar formando una cuña bajista, con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% que potencialmente confirmaría una reversión de la tendencia si se rompe. Para que los bajistas recuperen el control, se deben romper los máximos de mediados de agosto de 19.917,81, lo que podría llevar a una prueba de soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, anteriormente una fuerte resistencia. Una ruptura de este soporte podría hacer que rápidamente entren en juego las SMA de 100 días y 50 días. Actualmente, el RSI muestra una divergencia bajista, con mínimos y máximos más bajos, pero aún se está consolidando cerca del lado superior de la zona neutral. El MACD ha señalado una venta y su estrechez sugiere potencial de alta volatilidad. Además, la media móvil simple (SMA) de 50 días se está acercando a la media móvil simple (SMA) de 100 días, y un cruce bajista podría desencadenar un mayor impulso a la baja. Noticias: Pfizer Inc. (PFE.US) enfrenta un revés en sus posibles esfuerzos de recuperación, ya que el ex director ejecutivo Ian Read y el ex director financiero Frank D'Amelio anunciaron que no participarán en las iniciativas del inversor activista Starboard Value. Los ejecutivos expresaron su pleno apoyo al actual director ejecutivo Albert Bourla y a la junta directiva, contradiciendo informes anteriores sobre su interés en ayudar a Starboard. Las acciones de Pfizer han caído más del 9% en el último año, cotizando a aproximadamente la mitad de sus máximos de la era de la pandemia. La compañía tiene previsto mantener conversaciones con el director ejecutivo de Starboard, Jeff Smith, la próxima semana, mientras lidia con la reducción de las ventas de productos COVID y los desafíos para encontrar nuevas fuentes de ingresos para compensar las caídas. Las acciones de Delta Air Lines Inc. (DAL.US) cayeron más del 5% en las operaciones previas a la comercialización después de que las previsiones para el cuarto trimestre de la aerolínea decepcionaran a los inversores, a pesar de las proyecciones de crecimiento de los beneficios. Actualmente cotizan un 3% a la baja. Delta prevé unos beneficios ajustados para el cuarto trimestre de entre 1,60 y 1,85 dólares por acción, en comparación con las estimaciones de Wall Street de 1,71 dólares. La aerolínea espera que los ingresos aumenten entre un 2% y un 4% interanual, por debajo de las proyecciones de los analistas de un crecimiento del 4,1%. El director ejecutivo Ed Bastian advirtió sobre un posible impacto de 1 punto en los ingresos debido a una menor demanda en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre, y señaló: "Anticipamos ver un poco de volatilidad en torno a las elecciones". Los resultados del tercer trimestre de Delta se vieron afectados por una interrupción del servicio de CrowdStrike en julio, que le costó a la empresa 380 millones de dólares en ingresos y redujo los beneficios en 45 centavos por acción. A pesar de estos desafíos, Delta mantuvo su pronóstico de beneficios ajustados para todo el año de 6 a 7 dólares por acción, excluyendo el impacto del incidente de ciberseguridad. Las acciones de GXO Logistics Inc. (GXO.US) subieron un 4,9% en las operaciones previas a la comercialización tras los informes de que la empresa está explorando una posible venta después de recibir un interés de adquisición. Actualmente están un 10% más altas. Fuentes familiarizadas con el asunto indican que GXO está trabajando con un asesor financiero para captar el interés de adquisición de los pretendientes, incluidos los proveedores de logística rivales. La empresa, que se escindió de XPO en 2021, ha tenido problemas como entidad que cotiza en bolsa, perdiendo más de una quinta parte de su valor de mercado desde la escisión. Sin embargo, los trimestres recientes han demostrado ser prometedores con nuevas adquisiciones de clientes y un 19% de ingresos.Citigroup inició la cobertura de GXO con una calificación de "compra" y un precio objetivo de 60 dólares, lo que se sumó al sentimiento positivo en torno a la posible venta.

