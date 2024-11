APERTURA DE EE.UU.: Apertura bajista de la sesión del jueves en Wall Street, Meta y Microsoft caen tras resultados

Wall Street abrió a la baja el jueves.

Las acciones de Microsoft cayeron más del 5% después de informar de unos ingresos del tercer trimestre de 65.600 millones de dólares, superando las expectativas pero pronosticando un crecimiento más lento de la nube.

Las acciones de Meta Platforms cayeron un 3% después de informar de unos sólidos resultados del tercer trimestre pero elevando la previsión de gastos de capital.

Las acciones de Robinhood se desplomaron un 11% tras no alcanzar las expectativas de ingresos Las acciones estadounidenses abren hoy en números rojos, con el Nasdaq 100 liderando las pérdidas, con una caída del 1,3%. El S&P 500 pierde un 0,87% y el Russell 2000 solo un 0,80%. En Europa, la mayoría de los índices están perdiendo hoy. El CAC40 francés y el W20 polaco lideran las pérdidas con un descenso del 0,96% y el 1,29% respectivamente. El UK100 británico baja un 1,02%, mientras que el DAX40 alemán cae un 0,64%. El SPA35 español y el ITA40 italiano son los que mejor se comportan, con una pérdida del 0,24%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Microsoft cayeron un 5% después de informar de unos ingresos del tercer trimestre de 65.600 millones de dólares, superando las expectativas pero pronosticando un crecimiento más lento de la nube. A pesar de la caída de las acciones, los analistas siguen siendo optimistas sobre la integración de la IA de Microsoft en su suite de productos, con especial fortaleza en la adopción de Copilot entre los clientes empresariales. Las acciones de Meta Platforms cayeron un 2,9% después de informar de unos sólidos resultados del tercer trimestre, pero aumentando la previsión de gastos de capital. Las acciones de Robinhood se desplomaron un 11% tras no alcanzar las expectativas de ingresos debido a los 27 millones de dólares en costes de incentivos para clientes. El director financiero Jason Warnick atribuyó el déficit a los modelos de los analistas que no tienen en cuenta los "ingresos por contrapartida" de las promociones de partidos. Las acciones de eBay cayeron un 9,4% después de proporcionar unas débiles previsiones para el cuarto trimestre, citando una temporada navideña más corta y la distracción del consumidor relacionada con las elecciones. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza actualmente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% tras un intento fallido de ruptura a la baja ayer. Para mantener el impulso alcista, es necesario superar la resistencia clave en 20.638. Este nivel corresponde al máximo histórico de cierre semanal y ha actuado como una fuerte resistencia en la semana anterior. Ya hubo un intento de superarlo el martes, pero sin éxito y provocó un retroceso ayer. Para que los bajistas tomen el control, deben mantenerse por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, seguido de los máximos de mediados de agosto en 19.917,81. Estos niveles han proporcionado un soporte significativo durante la tendencia alcista que comenzó a finales de julio. Una ruptura de estas zonas de soporte podría llevar a una prueba de las SMA de 100 días y 50 días. El RSI está mostrando señales de divergencia bajista, con máximos y mínimos cada vez más bajos, mientras que el MACD está empezando a ampliarse a la baja, lo que indica una divergencia bajista. A pesar de esto, la media móvil simple (SMA) de 50 días se está ampliando frente a la media móvil simple (SMA) de 100 días después de un cruce alcista, lo que sigue indicando un impulso alcista subyacente. Fuente: xStation 5 Noticias: Las acciones de Microsoft (MSFT.US) cayeron un 5% después de informar de unos ingresos del tercer trimestre de 65.600 millones de dólares, superando las expectativas pero pronosticando un crecimiento más lento de la nube. El director ejecutivo Satya Nadella destacó la contribución de 12 puntos de la IA al crecimiento de Azure, mientras que Morgan Stanley señaló las continuas limitaciones de suministro en los negocios relacionados con GenAI. Los ingresos por videojuegos aumentaron un 43% tras la adquisición de Activision, aunque las ventas de hardware de Xbox disminuyeron un 30% interanual. A pesar de la caída de las acciones, los analistas siguen siendo optimistas sobre la integración de la IA de Microsoft en su conjunto de productos, con especial fortaleza en la adopción de Copilot entre los clientes empresariales. Ganancias del tercer trimestre: Ganancias por acción: 3,30 dólares frente a los 3,03 dólares previstos

Ganancias: 24 700 millones de dólares frente a los 22 300 millones de dólares del año pasado

Ingresos: 65 600 millones de dólares frente a los 64 510 millones de dólares previstos Las acciones de Meta Platforms (META.US) cayeron un 2,9% después de informar sólidos resultados del tercer trimestre, pero aumentaron la previsión de gastos de capital. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, destacó que el progreso de la IA impulsa los resultados, con MetaAI alcanzando los 500 millones de usuarios mensuales. La compañía aumentó la previsión de CAPEX para el año fiscal 2024 a 38-40 mil millones de dólares para infraestructura de IA, al tiempo que recortó los gastos totales, lo que indica una inversión continua en capacidades de IA. La división Reality Labs de la empresa siguió registrando pérdidas, pero Zuckerberg siguió comprometido con la visión del metaverso, anunciando nuevas gafas impulsadas por IA y la implementación ampliada del modelo Llama. Ganancias del tercer trimestre: Ganancias por acción: 6,03 dólares frente a los 5,25 dólares previstos

Ganancias: 15.690 millones de dólares frente a los 11.620 millones de dólares del año pasado

Ingresos: 40.590 millones de dólares frente a los 40.250 millones de dólares previstos Las acciones de Robinhood (HOOD.US) cayeron un 11,3% tras no alcanzar las expectativas de ingresos debido a los 27 millones de dólares en costes de incentivos para clientes. El director financiero Jason Warnick atribuyó el déficit a que los modelos de los analistas no tenían en cuenta los "ingresos por contrapartida" de las promociones de partidos. Los volúmenes de negociación mostraron un fuerte crecimiento en todas las categorías, con un aumento del 112% en los volúmenes de criptomonedas y del 47% en los contratos de opciones. El reciente lanzamiento por parte de la empresa de operaciones de futuros y opciones sobre índices, junto con su nueva plataforma de escritorio, señala un cambio estratégico para convertirse en una plataforma financiera de servicio completo dirigida a inversores más sofisticados. Ganancias del tercer trimestre: Ganancias por acción: no se proporcionan en los datos de origen

Ingresos: 474 millones de dólares frente a los 480 millones de dólares previstos

Ingresos por transacciones: 319 millones de dólares frente a los 305 millones de dólares del año pasado Las acciones de eBay (EBAY.US) cayeron un 9,4% después de ofrecer unas débiles previsiones para el cuarto trimestre, citando una temporada navideña más corta y la distracción de los consumidores relacionada con las elecciones. El director ejecutivo Jamie Iannone señaló "factores puntuales", incluidos los huracanes, que afectaron a las perspectivas, al tiempo que destacó el enfoque de la empresa en las categorías de artículos de colección, artículos de lujo y autopartes en medio de la creciente competencia de Amazon y los minoristas chinos. El gigante del mercado ha intensificado sus esfuerzos de integración de IA, implementando nuevas herramientas para recomendaciones de compras personalizadas y agilizando la creación de listados para combatir la creciente competencia de Temu y Shein. Ganancias del tercer trimestre: Ganancias por acción: 1,19 USD frente a las 1,18 USD previstas

Ingresos: 2580 millones de USD frente a las 2550 millones de USD previstas

GMV: 18 300 millones de USD frente a las 18 100 millones de USD previstas Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

