Los aranceles masivos de Trump entran en vigor

Wall Street cerró ayer en positivo debido a que la mayoría de resultados corporativos están superando las expectativas del mercado (S&P 500: +0,7%, DJIA: +0,2%, Nasdaq: +1,2%). Solo el Russell 2000 experimentó una corrección (-0,2%). Los futuros de los índices europeos y estadounidenses apuntan a un optimismo moderado durante la sesión de hoy.

Los aranceles de Donald Trump entraron en vigor a medianoche (Reino Unido: 10%, UE y Japón: 15%, Suiza: 39%). El presidente estadounidense también amenazó con imponer aranceles del 100% a los semiconductores, aunque se espera que las empresas que inviertan en EE. UU. reciban exenciones en este ámbito, lo que tranquiliza a los inversores ante posibles interrupciones en la cadena de suministro. Apple (AAPL.US) anunció una inversión adicional de 100.000 millones de dólares como parte de un nuevo "Programa de Manufactura en Estados Unidos". Los fondos se destinarán a la construcción de nuevas instalaciones que producirán componentes para los productos de Apple. El proyecto busca crear 20.000 nuevos empleos en 4 años y se alinea con la agenda de manufactura estadounidense de Trump. Las acciones de Apple ampliaron sus ganancias tras el cierre del mercado un 2,5%.

El anuncio de exenciones arancelarias a los semiconductores alimenta el optimismo en la sesión asiática. El Nikkei 225 sube un 0,55% mientras que el Nifty 50 de la India cotiza a la baja debido al aumento del 50% de los aranceles de represalia de Trump.

Otros mercados

El estancamiento en Australia se debe principalmente al desplome de las importaciones (-3,1% interanual, anterior: +3,3%). El superávit comercial ascendió a 5.365 millones de dólares australianos (previsión: 3.000 millones).

Toyota reportó una caída del 37% en sus ingresos netos durante el último trimestre. La compañía redujo su pronóstico de ingresos operativos de 3,8 billones de yenes a 3,2 billones, argumentando los aranceles como motivo.

La balanza comercial de China cayó más de lo esperado (de 114.700 millones de dólares a 98.200 millones de dólares; pronóstico: 104.700 millones de dólares), debido a un aumento inesperado de las importaciones (+4,1% interanual, pronóstico: -1%, anterior: +1,1%). Las exportaciones aumentaron un 7,2% (pronóstico: 5,6%, anterior: 5,9%), lo que indica una sólida actividad naviera durante el acuerdo comercial vigente con EE. UU., que probablemente se extenderá más allá del 12 de agosto.

En el mercado de divisas, las divisas de las Antípodas lideran (AUDUSD: +0,2%, NZDUSD: +0,25%), impulsadas por el mayor superávit comercial de Australia. El índice del dólar estadounidense frenó una caída de cuatro días. El franco suizo y el euro (EURUSD: 1,167) se aprecian un 0,1% frente al dólar. La libra, el yen y el dólar canadiense registran ganancias marginales frente al dólar (0,3-0,7%).

El oro repunta un 0,25% hasta los 3.377 dólares por onza, la plata un 0,6% hasta los 38,05 dólares por onza, y tanto el petróleo Brent como el WTI se recuperan tras 5 días de caídas (aprox. +0,75%) ante la presión de Trump sobre los importadores de petróleo ruso. NATGAS extiende sus ganancias un 0,25%.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas es mixto: Bitcoin baja un 0,5% hasta los 114.670 dólares, Ethereum sube un 0,15% hasta los 3.680 dólares, mientras que la mayoría de los tokens más pequeños cotizan a la baja (Chainlink: -0,5%, Solana: -0,2%).