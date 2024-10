APERTURA DE EE. UU.: ¿Intel, un objetivo de adquisición? Deutsche Bank revisa la calificación de BNY Mellon

Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión del lunes

Deutsche Bank revisa la calificación de BNY Mellon

Intel (INTC.US) sube un 3% después de que Qualcomm (QCOM.US) se acercara al fabricante de chips para discutir una posible adquisición

Los mercados estadounidenses abren la sesión de efectivo del lunes con un sentimiento mixto. Cinco minutos después de la apertura de Wall Street, el Nasdaq está subiendo un 0,32%, mientras que el S&P 500 está agregando un 0,15%. La atención de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas y los datos del PMI de septiembre. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nasdaq-100 El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, está cotizando un 0,19% más alto hoy en relación con el cierre de la negociación del viernes. Sin embargo, cabe señalar que los beneficios de la semana pasada hicieron que el índice superara la zona de resistencia, que era la zona de 19740 puntos. El mantenimiento de esta zona a mediano plazo podría ser un elemento importante que defina el retorno sostenido del US100 a la tendencia alcista. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas BNY Mellon (BK.US) recibió una mejora de la calificación a Comprar y un precio objetivo alto por parte del Deutsche Bank, citando una convicción más fuerte después de las reuniones de inversores con el CEO de la compañía. El nuevo precio objetivo es de $80 por acción, frente a los $66 anteriores. Intel (INTC.US) sube un 3% después de que Qualcomm (QCOM.US) se acercara al fabricante de chips para discutir una posible adquisición. Los beneficios de hoy llegaron a alcanzar un 6%, pero se borraron después de que Reuters informara que la materialización de una adquisición de Qualcomm podría estar sujeta a un estricto escrutinio antimonopolio en todo el mundo, ya que el acuerdo combinaría a dos fabricantes de chips clave en el mayor acuerdo en la historia del sector, creando un gigante con una gran participación de mercado en teléfonos inteligentes, PC y servidores. Por otro lado, Apollo Global Management (APO.US) también propuso una oferta de inversión de hasta 5.000 millones de dólares en Intel. RECOMENDACIÓN DE LOS ANALISTAS - General Motors (GM.US): HSBC eleva su precio objetivo a 58 dólares desde 56 dólares, basándose en la gran recompra de acciones del fabricante de automóviles y la valoración con descuento favorable. - United Rentals (URI.US): JPMorgan eleva el precio objetivo a 940 dólares desde 780 dólares, diciendo que las estimaciones de la compañía para la segunda mitad del año están en su mayoría libres de riesgo de materialización.

