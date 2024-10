APERTURA DE EE. UU.: los alcistas intentan recuperar el control tras una apertura a la baja 🟢

El S&P 500 y el Nasdaq-100 comienzan la sesi贸n con ligeras ganancias

El Russell 2000 cotiza a la baja

Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os superan el 4,00 %

El 铆ndice del d贸lar cotiza plano El comienzo de la sesi贸n en el mercado de valores de EE. UU. no est谩 marcado por la volatilidad. Los 铆ndices abren sin una direcci贸n clara, con ligeros beneficios observadas en el S&P 500 y el Nasdaq-100, mientras que el Russell 2000 est谩 a la baja. La incertidumbre en el mercado de valores tambi茅n se ve afectada por el continuo repunte del d贸lar y el aumento de los rendimientos de los bonos a 10 a帽os, que nuevamente son m谩s altos que los rendimientos de los bonos a 2 a帽os. A pesar de la apertura lenta, los alcistas intentan tomar el control y empujar los precios ligeramente hacia arriba. S&P 500 El 铆ndice est谩 subiendo un +0,45 % en el momento de la publicaci贸n, aumentando desde la subida de apertura del +0,25 %. El precio del 铆ndice se mantiene por encima de la zona de soporte clave en torno a los 5730 puntos, que actualmente es la l铆nea de soporte m谩s importante para los alcistas. La resistencia m谩s cercana a la ruptura se mantiene en los 5800 puntos, cerca del m谩ximo hist贸rico de todos los tiempos en S&P 500. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa Supermicro (SMCI.US) present贸 un nuevo servidor de inteligencia artificial Edge 3U capaz de soportar hasta 18 GPU y con procesadores duales de la serie Intel Xeon 6900. A pesar de este lanzamiento, las acciones de Supermicro cayeron un 4,30% en las primeras operaciones del martes. El nuevo sistema est谩 dise帽ado para tareas de inferencia de inteligencia artificial de baja latencia, en particular para aplicaciones locales basadas en LLM. Este lanzamiento sigue al anuncio del lunes de implementar m谩s de 100.000 GPU con sistemas de refrigeraci贸n l铆quida. El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, enfatiz贸 que se deber铆a permitir que los bancos estadounidenses de tama帽o mediano se fusionen si sus juntas directivas ven valor, sin una participaci贸n excesiva del gobierno. Sigue siendo cauteloso sobre la econom铆a, se帽alando que lograr un "aterrizaje suave" es dif铆cil. Dimon reconoci贸 que, si bien el reciente recorte de tasas de 50 puntos b谩sicos de la Fed est谩 bien en el corto plazo, las presiones inflacionarias a largo plazo persisten debido a factores como el d茅ficit federal y la inestabilidad geopol铆tica. Espera que las tasas de inter茅s se mantengan altas o incluso aumenten ligeramente, y reiter贸 la necesidad de un ej茅rcito y una econom铆a fuertes en medio de las incertidumbres globales. DocuSign Inc. (DOCU.US) subi贸 m谩s del 8,40% despu茅s de la noticia de que la acci贸n se agregar谩 al S&P MidCap 400 antes de la apertura del mercado el 11 de octubre. DocuSign reemplazar谩 a MDU Resources Group Inc. (MDU.US) en el 铆ndice, mientras que MDU Resources se trasladar谩 al S&P SmallCap 600, reemplazando a Chuy's Holdings Inc. (CHUY). Fuente: xStation5.

