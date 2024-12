APERTURA DE EE. UU.: Los índices abren a la baja después del receso por vacaciones a medida que surgen tomas de beneficios

Los índices de Wall Street están cayendo ligeramente después del receso de vacaciones, con algunas tomas de ganancias tras las ganancias del martes. El S&P 500 avanzó un 1,1% el martes, mientras que el Nasdaq Composite subió un 1,4%.

Tesla ganó un 7% el martes, mientras que Apple agregó un 1,2%, y las acciones de semiconductores estadounidenses también tuvieron un buen desempeño. Broadcom subió un 3%, mientras que Intel avanzó un 1% en medio de investigaciones sobre empresas chinas en el sector.

El US500 bajó un 0,2% después de la campana de apertura Los índices de Wall Street se han recuperado en gran medida de las caídas provocadas por la reciente postura política más agresiva de lo esperado de la Reserva Federal. El mercado ahora anticipa solo dos recortes de tasas estadounidenses en 2025. Sin embargo, una Fed menos agresiva, impulsada por datos de inflación del PCE menores de lo esperado, también está contribuyendo al sentimiento del mercado. Las ganancias actuales se alinean con el típico efecto "Rally de Papá Noel". Aunque este fenómeno suele asociarse con ganancias durante todo diciembre, el mejor desempeño se observa estadísticamente en la última semana del mes. Tanto el Nasdaq 100 (US100) como el S&P 500 (US500) alcanzaron máximos históricos el martes, y las operaciones de hoy probablemente reflejen cierta toma de ganancias a corto plazo. El US500 ha bajado aproximadamente un 0,2%, o 15 puntos, desde el nivel de 6.100. Sin embargo, desde la última renovación de contratos de futuros, el US500 ha subido alrededor de un 2%. Para diciembre en su conjunto, la ganancia es inferior al 0,5%, excluyendo el impacto de las renovaciones de contratos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de la empresa: Apple sube más del 1% el martes, lo que elevó su capitalización de mercado por encima de los 3,9 billones de dólares. Las acciones de la compañía se negocian cerca de máximos históricos. Ha habido un debate importante sobre la línea de desarrollo de productos de Apple. La compañía ha integrado inteligencia artificial en sus teléfonos y, según se informa, planea ingresar al mercado de seguridad para el hogar, lo que podría desafiar a los actores existentes como Amazon y Google. Aunque el crecimiento de las ventas de iPhone se ha desacelerado, se espera que la adopción de IA impulse las ventas en los próximos trimestres. Apple cotiza ligeramente a la baja al comienzo de la sesión de hoy.

Tesla subió un 7% durante la sesión abreviada del martes luego del anuncio de una asociación con Hyundai, que verá a los clientes del fabricante de automóviles coreano obtener acceso a la red de carga de Tesla, expandiendo significativamente su base de usuarios en los EE. UU. Las acciones de Tesla se negocian cerca de máximos históricos recientes, ganando poco menos del 1% al comienzo de la sesión posterior a las vacaciones.

Microstrategy bajó aproximadamente un 2,5% al ​​comienzo de la sesión, siguiendo una corrección de aproximadamente el 3% en Bitcoin. Bitcoin ha bajado casi un 4% y cotiza por debajo de los 96.000 dólares.

