APERTURA DE EE. UU.: Los índices se tornan verdes tras la publicación del IPC más bajo

Walmart citado por autoridades chinas, luego de que supuestamente solicitara a proveedores absorber aranceles de EE. UU. Funcionarios chinos advierten sobre posibles consecuencias para el crecimiento del 28% de China. Desempeño de los Mercados Los principales índices de EE. UU. muestran un desempeño mixto. El Nasdaq 100 sube un 1.36% hasta los 19,731.46 puntos, el S&P 500 avanza un 0.89% a 5,641.2, y el Dow Jones gana un 0.34% a 41,694. El índice MEXBOL permanece sin cambios en 8,039.9, mientras que el Russell 2000 suma un 0.74% a 2,047.7. Notablemente, el VIX cae un 3.91%, reduciendo la ansiedad del mercado. En Europa, el rendimiento es mixto. El índice de volatilidad VSTOXX baja un 5.36% a 21.18. España retrocede un 1.21% hasta los 12,825 puntos, mientras que el Reino Unido sube un 0.24% a 8,534.0. Francia suma un 0.65% a 7,538.6, los Países Bajos avanzan un 0.70% a 899.12, y el Euro Stoxx 50 gana un 0.84% a 5,378.6. En otros mercados europeos, Italia sube un 0.90% a 38,297, Austria un 0.96% a 4,207, Alemania un 1.32% a 22,748.9, Suiza un 1.48% a 12,908, y Polonia un 1.55% a 2,628.6. Los sectores del S&P 500 muestran un rendimiento mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Análisis Técnico - Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100, representado por el contrato de futuros, cotiza por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. El RSI se consolida cerca de niveles de sobreventa, con posibilidad de una divergencia alcista si se forma un mínimo más alto por encima de 35.6. Mientras tanto, el MACD comienza a estrecharse. Fuente: xStation Noticias del Mercado Intel sube un 6% por posible alianza en fabricación de chips: Intel sube un 6% en la apertura tras reportes de que TSMC propone una asociación con Nvidia, AMD y Broadcom para asumir parte de las operaciones de manufactura de chips de Intel. TSMC mantendría una participación no superior al 50% . La operación requeriría la aprobación del gobierno de EE. UU. a pesar de las recientes pérdidas de 13,400 millones de dólares en la división de fundición de Intel y los retrasos en sus instalaciones en Ohio. Los ADR de TSMC suben un 1.1% tras la noticia.

Groupon proyecta fuerte crecimiento en 2025 y sus acciones suben: Groupon sube hasta un 30% , después de proyectar ingresos de 493-500 millones de dólares para 2025, superando la estimación de 491.3 millones . La empresa prevé un EBITDA ajustado de 70-75 millones y un flujo de caja libre de al menos 41 millones . Para el primer trimestre, el EBITDA ajustado se espera en 7-10 millones , por debajo del consenso de 14.7 millones , mientras que los ingresos del cuarto trimestre fueron de 130.4 millones , cayendo 5.3% interanual , pero superando las estimaciones de 127.7 millones .

iRobot se desploma un 40% tras advertencia de viabilidad: iRobot cae un 40% después de advertir sobre su continuidad operativa y reportar ingresos trimestrales de 172 millones de dólares , por debajo de la estimación de 181 millones . Las pérdidas ajustadas fueron de 2.06 dólares por acción , peor de lo esperado. La junta directiva ha iniciado una revisión estratégica para evaluar opciones como la refinanciación de deuda o una posible venta. Además, la empresa canceló su conferencia de resultados y no emitirá previsiones para 2025.

Reddit "extremadamente atractivo" tras caída del 50% en un mes: Loop Capital mantuvo su calificación de compra y un precio objetivo de 210 dólares para Reddit, calificando la acción como "extremadamente atractiva" tras una caída del 50% en un mes. La firma proyecta un crecimiento del 36% en ingresos y un aumento del 87% en EBITDA este año, impulsado por mejores herramientas publicitarias y una mayor carga de anuncios en las páginas de comentarios. Mientras tanto, Raymond James recortó su precio objetivo de 250 a 200 dólares , pero sigue recomendando la compra, lo que sugiere un potencial de 63% de subida desde los niveles actuales.

China cita a Walmart por exigencias a proveedores: Funcionarios chinos citaron a ejecutivos de Walmart para discutir reportes de que la empresa exigió a proveedores absorber los costos de aranceles estadounidenses. Varias agencias, incluido el Ministerio de Comercio de China , advierten que tales prácticas podrían afectar las cadenas de suministro globales y que Walmart podría enfrentar medidas adicionales si continúa con esta política. Walmart ha desafiado la desaceleración del consumo en China , logrando un crecimiento del 28% en sus ventas netas, especialmente con la expansión de Sam’s Club en el país.

La inflación de febrero en EE. UU. muestra desaceleración: Los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE. UU. muestran que los precios al consumidor aumentaron 2.8% interanual, por debajo del 3% de enero y de la previsión de 2.9%. Mensualmente, el IPC subió 0.2%, desacelerándose desde el 0.5% previo. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 3.1% interanual, por debajo del 3.3% previo. Ambas cifras fueron mejores de lo esperado, lo que podría aliviar la inflación persistente mientras la Reserva Federal evalúa su próxima decisión sobre tasas de interés. Otras noticias de empresas del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

