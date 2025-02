APERTURA DE EE. UU.: Wall Street mixto ante las actas del FOMC y las tensiones entre Trump y Zelensky

Howard Hughes cayó un 3% al inicio de la sesión después de confirmar que recibió una oferta de compra revisada de Pershing Square, que previamente había sido rechazada. La oferta depende de la aprobación de la junta y el comité, pero no requiere votación de los accionistas. Hasta el momento no se han realizado negociaciones, y no hay un acuerdo asegurado.