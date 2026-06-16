Apertura de Mercado en EE.UU.: SpaceX desplaza a Amazon del TOP 5. Wall Street espera el debut de Warsh

La sesión de hoy en el mercado estadounidense comienza con relativa calma. Los futuros del S&P 500 registran ganancias mínimas, mientras que los futuros del Nasdaq 100 retroceden ligeramente con el inicio de la sesión al contado. La pausa en el período de tres días consecutivos de subidas en Wall Street está llevando a los inversores a adoptar una postura de espera. Los mercados financieros contienen la respiración antes de la reunión clave de la Reserva Federal (Fed) de mañana, la primera presidida por Kevin Warsh. Sin embargo, la atención de los participantes del mercado está completamente centrada en la euforia espacial generada por las acciones de SpaceX. El gran debutante de los últimos días continúa creciendo con fuerza y está lanzando un desafío directo a Amazon en la lucha por convertirse en la quinta empresa cotizada más valiosa del mundo. Además, el mercado mantiene un tono positivo gracias a la esperada firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Aunque todavía persisten muchas incertidumbres, la mayoría de las informaciones que llegan al mercado apuntan a que la desescalada podría materializarse, aunque el período de transición podría prolongarse durante bastante tiempo.

Situación del mercado e índices clave

La apertura de la sesión al contado del martes en Nueva York mostró un sentimiento mixto, reflejando el comportamiento observado durante la mañana en los mercados de futuros. Tras las fuertes ganancias de la semana pasada (el S&P 500 ha subido aproximadamente un 2% desde el jueves), el mercado busca un nuevo catalizador.

US500: El índice amplio comenzó la negociación cerca del cierre de ayer, consolidando las ganancias recientes.

El índice amplio comenzó la negociación cerca del cierre de ayer, consolidando las ganancias recientes. US100: El sector tecnológico está tomando un respiro. El contrato del índice pierde un 0,15% en la apertura, debido a una toma de beneficios tras el reciente máximo alcanzado en junio.

El sector tecnológico está tomando un respiro. El contrato del índice pierde un en la apertura, debido a una toma de beneficios tras el reciente máximo alcanzado en junio. US30: La economía tradicional muestra el mejor desempeño de la jornada. El índice de grandes compañías avanza un 0,5% en la apertura.

La economía tradicional muestra el mejor desempeño de la jornada. El índice de grandes compañías avanza un en la apertura. US2000: El índice de pequeñas compañías también inició la sesión en positivo, con una subida del 0,3%.

Aunque el mercado mantiene una visión favorable respecto a un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, todavía existen numerosas dudas, como las inversiones anunciadas en Irán o la cuestión del cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz. Si bien Irán informa de un desbloqueo gradual del estrecho por parte de Estados Unidos, los datos oficiales aún no muestran un incremento del tráfico marítimo, tal como sugirió el vicepresidente J.D. Vance.

No obstante, las expectativas de un acuerdo han llevado al WTI a cotizar hoy por debajo de los 77 USD por barril.

Desde una perspectiva global, también destaca el movimiento agresivo del Banco de Japón (BOJ), que elevó las tasas de interés hasta el 1%, el nivel más alto desde 1995, mientras que el RBA australiano mantuvo sin cambios el costo del dinero.

Perspectiva técnica del US100

Ayer se produjo un fuerte avance en los contratos tecnológicos del Nasdaq 100, movimiento que hoy da paso a una fase de cautela. No solo se superó el nivel de 30.000 puntos, sino que actualmente el índice cotiza por encima de los 30.500 puntos y se encuentra apenas un 0,6% por debajo de sus máximos históricos. Si la euforia continúa, el mercado podría dirigirse hacia la zona de 31.800 puntos, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 138,2% de la última ola bajista, y posteriormente hacia los 32.400 puntos, nivel asociado al retroceso del 161,8%. Por otro lado, si finalmente se confirma que no se ha alcanzado un acuerdo, el US100 podría caer por debajo de los 29.800 puntos.

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