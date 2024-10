Apertura de mercados (06.09.2024)

Los índices bursátiles estadounidenses registraron ayer otra débil sesión después de que un informe de ADP indicara que las empresas privadas estadounidenses añadieron la menor cantidad de puestos de trabajo (99.000 frente a los 145.000 previstos) desde principios de 2021. Además, un informe Challenger indicó un número récord de despidos desde el segundo trimestre de 2023 (75.000 frente a los 25.000 previstos anteriormente). Una lectura del ISM sobre servicios ligeramente mejor de lo previsto no logró mejorar el sentimiento del mercado.

Hoy, la atención se centra en el informe NFP de agosto (14:30), con el mercado esperando una lectura de 165.000 tras los 114.000 de la última vez y una caída de la tasa de desempleo al 4,2% desde el 4,3% de julio.

Los contratos del Nasdaq 100 caen un 0,4% tras los resultados del fabricante de semiconductores Broadcom (AVGO.US). Las acciones de la compañía cayeron casi un 7% después de la sesión, aunque logró superar las expectativas en beneficios por acción (18% interanual) e ingresos (47% interanual). Sin embargo, sin la contribución positiva de la adquisición de VMWare, los ingresos de la compañía habrían crecido solo un 4% interanual.

Los beneficios por acción fueron de 1,24$ frente a las previsiones de 1,22$, y las ventas fueron de 13,07 mil millones de $ frente a las expectativas de 12,98 mil millones de $. La magnitud de la superación de las previsiones del mercado fue, por tanto, relativamente pequeña.

El pronóstico de Broadcom para el trimestre actual, aunque aumentó, "decepcionó" las expectativas. La compañía espera 14 mil millones de $ en ventas.

La sesión en Asia estuvo nuevamente dictada por los vendedores; El Nikkei de Japón perdió un 0,7%, el Sensex de la India perdió un 0,9% y el KOSPI de Corea del Sur cayó más del 1%. El Hang Seng de China cerró sin cambios.

Las acciones de Nvidia cayeron casi un 1% en las operaciones posteriores a la sesión de ayer . Bank of America indicó que las acciones de la compañía han sido una oportunidad de compra "consistente" en las últimas semanas. Tesla subió un 4% por los planes acelerados para aprobar la conducción autónoma en los mercados de Europa y China.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años están en su nivel más bajo desde el otoño de 2023, rondan el 3,7% y han caído 2,5 puntos básicos desde ayer. El EURUSD sigue subiendo por encima de 1,11

Hay poca volatilidad en los mercados de materias primas y metales preciosos. Por su parte, las materias primas energéticas están perdiendo en su mayoría mientras que el oro cotiza un ligero 0,15% al ​​alza.

