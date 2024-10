Los índices de la región Asia-Pacífico registran una sesión de negociación excepcionalmente plana. Los cambios en los índices se limitan a +/- 0,30%. El mercado en China está plano entre -0,10% y 0,10%. El índice japonés Nikkei 225 ha bajado un 0,05%, y los contratos para el índice de Singapur SG20cash han bajado un 0,32%.

Los contratos de futuros sobre índices europeos indican una apertura a la baja para la sesión bursátil de hoy.

Una de las monedas más débiles hoy es el dólar canadiense, pero el dólar estadounidense también está experimentando ligeras caídas. La volatilidad en el mercado de divisas es baja, igual que en el mercado de valores.

El informe comercial de China para agosto resultó mejor de lo que esperaban los analistas. Las exportaciones superaron las expectativas y se aceleraron al 8,7% interanual a pesar de varios meses de desaceleración en los pedidos de exportación. El valor de las exportaciones chinas aumentó en agosto al ritmo más rápido en 17 meses. Las importaciones cayeron ligeramente y aumentaron un 0,5% interanual frente a las expectativas del 2,0% y el 7,2% del mes anterior.

El precio de Bitcoin ha bajado ligeramente tras el fuerte repunte de ayer. El precio de Bitcoin rebotó hasta los 58.000 USD al final del día, lo que supone un aumento de casi el 6%. Hoy estamos viendo una ligera corrección del 0,30% hasta los 56.900 USD. Se observan descensos similares en el sector de las altcoins y Ethereum.

