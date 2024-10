La sesión de ayer en Wall Street cerró con sólidas subidas en los índices, y hoy los futuros del Nasdaq 100 continúan el movimiento alcista de ayer. El Nasdaq 100 subió más del 2% ayer impulsado por un repunte del 6% en las acciones de Nvidia, el S&P 500 subió más del 1% y el DJIA subió relativamente poco; un 0,2%.

Los datos del IPC de EE. UU. de ayer para agosto estuvieron en gran parte en línea con las expectativas, con una inflación que cayó interanual al 2,5% frente al 2,9% de julio . El aumento mensual del 0,3% en la inflación subyacente fue una sorpresa mínima, ya que los mercados esperaban un 0,2%.

. El aumento mensual del 0,3% en la inflación subyacente fue una sorpresa mínima, ya que los mercados esperaban un 0,2%. Los precios del combustible contribuyeron fuertemente a la lectura más baja, y la lectura podría interpretarse como una señal del inicio de la flexibilización de la política de la Fed, a partir de septiembre, con mucho espacio para los recortes de tipos.

Las ganancias del mercado chino fueron mixtas; el Hang Seng subió más del 1,2% liderado por las subidas de los gigantes tecnológicos que cotizan en Hong Kong, pero el índice CSI continental subió menos del 0,2%, lo que indica que persiste el sentimiento débil en torno a las empresas nacionales.

Tras un repunte en el Nasdaq 100 de EE. UU., el Nikkei de Japón subió más del 3% y el Topix ganó un 2%. El índice de referencia de Corea del Sur, KOSPI, también registró ganancias sólidas. En efecto, el índice MSCI Asia-Pacific aumentó tras casi un mes sin hacerlo, mientras que el Nikkei detuvo una racha perdedora de 7 sesiones.

y el Topix ganó un 2%. El índice de referencia de Corea del Sur, KOSPI, también registró ganancias sólidas. En efecto, el índice MSCI Asia-Pacific aumentó tras casi un mes sin hacerlo, mientras que el Nikkei detuvo una racha perdedora de 7 sesiones. El yen japonés está perdiendo frente al dólar a pesar de los comentarios agresivos de Tamura, del Banco de Japón, quien indicó que los tipos en Japón deberían aumentar al 1% para 2027.

Según Tamura, los mercados están descontando un ritmo muy tranquilo de subidas de tasas del BoJ, y si los banqueros deciden hacerlo, correrán el riesgo de aumentar los tipos demasiado rápido y probablemente se verán obligados a aumentar los tipos drásticamente más adelante. Tamura es conocido por su postura agresiva sobre la política bancaria.

Tamura cree que la tendencia del crecimiento salarial en la economía es constante, mientras que las empresas japonesas están trasladando más de lo habitual los costes resultantes de las importaciones a los consumidores. El miembro del BoJ también destacó que el país enfrenta escasez de mano de obra en el mercado laboral, lo que crea presiones inflacionarias adicionales.

Los datos del BOJ muestran que la tasa de crecimiento de los precios de los bienes corporativos en Japón se desaceleraron por primera vez en ocho meses. Los precios de los bienes corporativos de Japón aumentaron un 2,5% interanual en agosto, en comparación con el 3,0% interanual de julio.

El USDJPY retrocedió casi 600 pips de 142,9 a 142,3, pero el movimiento ahora se ha borrado y el par continúa con sus ganancias.

Entre los productos agrícolas, el trigo es el que más subió esta mañana. El sentimiento en el mercado de metales preciosos sigue siendo optimista, con el oro ganando un 0,3%. El eurodólar ha subido un modesto 0,04% y se cotiza ligeramente por encima de 1,10.

El CEO de Goldman Sachs, Solomon, indicó que su pronóstico base es un recorte de tipos de EE. UU. de 25 pb en septiembre, ya que una decisión de 50 pb podría ocurrir en circunstancias ligeramente más "extremas" para la economía.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "