Wall Street cerró la sesión de ayer con un sentimiento mixto, aunque los índices de referencia lograron borrar gran parte de las caídas antes del cierre. El Nasdaq 100 cayó un 0,4%, pero el S&P 500 subió un 0,14%. Actualmente, los futuros cotizan al alza, y las lecturas clave del día serán las ventas minoristas (14:30) y la producción industrial (15:15).

Las caídas entre las empresas BigTech fueron lideradas por un retroceso de casi el 3% de Apple, que se está viendo arrastrada por los informes de menores pedidos del iPhone16. Los primeros datos del mercado muestran que las reservas de los nuevos teléfonos han bajado alrededor del 13% desde el debut del modelo 15 del año pasado. Nvidia también tuvo un mal desempeño, cayendo un 2%.

Los inversores confían en que la Fed recortará los tipos de interés, y las expectativas de un recorte de 50 pb están aumentando . JP Morgan y los demócratas liderados por Elizabeth Warren consideraron que ese escenario era el más probable, y enviaron una carta a la Fed pidiendo un recorte de 75 puntos básicos.

De manera inesperada, el índice regional de la Fed de Nueva York de ayer indicó un máximo histórico desde 2022 (11,5 frente a los -4,3 previstos tras el -4,7 anterior) y la primera vez que registra un aumento desde noviembre de 2023. Los encuestados se mostraron más optimistas sobre el estado de la economía, aunque declararon un gasto de inversión ligeramente inferior.

Los nuevos pedidos y entregas resultaron ser bastante más altos, y las expectativas de precios se mantuvieron aproximadamente al mismo nivel que en julio. El empleo entre los encuestados cayó junto con el gasto a un ritmo moderado, pero esto no generó optimismo sobre la recuperación de la economía.

La sesión en los mercados bursátiles de Asia fue mixta. El Hang Seng ganó casi un 1,5%, pero el CSI 300 interno de China perdió casi un 0,5%, lo que demuestra que el sentimiento en el índice de referencia de China continental es débil. El Nikkei de Japón cedió un 1,5% y el KOSPI se mantuvo estable, a pesar de una caída de casi el 4% en el precio de las acciones del fabricante de chips de memoria SK Hynix. El Sensex de la India resistió las caídas y cerró la sesión plano.

El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo débil, con el Bitcoin cotizando cerca de los 58.500$, todavía casi un 3% por debajo del promedio exponencial de 200 sesiones y el precio de compra promedio de las direcciones a corto plazo, así como de los ETFs estadounidenses, lo que indica que una parte considerable de los inversores están registrando pérdidas no realizadas.

Se observa un sentimiento ligeramente mejor en Europa. Los contratos en el DAX, FTSE y Euro Stoxx suben ligeramente. A las 11:00 conoceremos los datos de ZEW de Alemania. El mercado espera que la confianza en la economía alemana siga cayendo.

Ayer se suspendieron las operaciones de contratos de algodón debido a la elevada volatilidad, y hoy los inversores vuelven al mercado con un ánimo ligeramente menos eufórico, cotizando el producto básico a 72,5 dólares por fardo.

La euforia de ayer en el mercado del algodón se vio respaldada por la perspectiva de huracanes (Francine, Gordon y la formación de nuevos frentes en el Atlántico) en los estados clave para el cultivo del algodón de Mississippi y Luisiana, donde las inundaciones y las fuertes lluvias llegaron en un momento crucial de la cosecha, lo que probablemente redujo la oferta en regiones donde se esperaba una cosecha de alta calidad y una producción considerable.

Las exportaciones de Singapur cayeron un 4,7% intermensual en agosto, en comparación con un pronóstico de crecimiento del 2,7% y un repunte del 12,2% en julio.

Los analistas de Citigroup ven a Harris y a Trump como candidatos negativos para los mercados de valores y esperan un Congreso dividido. La asesora económica de la Casa Blanca, Brainard, indicó que la economía estadounidense puede esperar un escenario muy positivo en el horizonte de 6 a 12 meses si se toman buenas decisiones a nivel de política monetaria. Subrayó que es necesario construir muchas viviendas nuevas, ya que una parte de la presión sobre los precios se debe a la oferta insuficiente en el mercado inmobiliario.

