Apertura de mercados: el Nikkei cae más de un 1%

Los índices de Asia-Pacífico estan registrando una sesión a la baja. El mercado chino ha bajado aproximadamente un 0,70%, el índice Nikkei 225 de Japón está bajando un 1,70% y los contratos de futuros del índice SG20cash de Singapur cotizan un 0,65% a la baja.

Las caídas en los mercados bursátiles asiáticos se deben al cierre a la baja en Wall Street, en particular a una caída del 3,80% en el índice tecnológico estadounidense conocido como el Nasdaq 100. La venta masiva se ha visto impulsada por el sentimiento negativo en el sector de los semiconductores, incluida Nvidia (NVDA.US).

Las acciones de Nvidia cayeron un 9,53% el martes, lo que supone una de las mayores caídas en un solo día en la historia de la empresa. Nvidia perdió 279.000 millones de dólares en capitalización de mercado debido a la noticia de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre prácticas antimonopolio en IA.

La autoridad antimonopolio ya había enviado cuestionarios y ahora ha emitido solicitudes legalmente vinculantes a Nvidia. Los funcionarios están preocupados de que el fabricante de chips esté obstaculizando la transición a otros proveedores y penalizando a los compradores que no utilizan exclusivamente sus chips.

Los contratos de futuros sobre índices europeos también apuntan a una apertura a la baja de la sesión. El DAX y el UK100 cotizan aproximadamente entre un 0,50% y un 0,60 % al alza.

Una de las monedas más débiles hoy es el dólar australiano, junto con el dólar neozelandés. Ambas monedas han bajado alrededor de un 0,30-0,40 %. Por otro lado, el yen JPY es una de las monedas más fuertes, con el USDJPY cotiza perdiendo un 0,25 % hasta niveles cercanos a los 145,1000.

El informe del PIB de Australia para el segundo trimestre de este año mostró que la economía creció un 0,2 % en el segundo trimestre, sin cambios por tercer trimestre consecutivo. El resultado estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del mercado del 0,3 %. El crecimiento anual se desaceleró al 1,0% desde el 1,2% del trimestre anterior.

La economía australiana se encuentra estancada en una fase de crecimiento lento en el trimestre de junio. Las altas tasas de interés y la inflación persistente han reducido efectivamente el gasto de los consumidores y han desacelerado la economía.

El crecimiento del sector de servicios de China se desaceleró en agosto a pesar del pico de viajes de verano. El índice PMI del sector de servicios cayó a 51,6 en agosto desde 52,1 en julio. A pesar del ligero descenso, los datos aún indican un período de expansión, manteniéndose por encima del umbral de los 50 puntos.

Bitcoin también está profundizando su caída a $ 56,500, perdiendo 1.70% hoy. Ethereum está experimentando pérdidas aún mayores del 2.00% a $ 2,370.

