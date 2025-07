Peso chileno cierra estable tras datos mixtos del IMACEC y señales de recorte en EE.UU.

El tipo de cambio del dólar en Chile cerró en torno a $927 CLP, prácticamente en línea con la zona de apertura, acumulando una baja intradía de 0,4%. Contexto nacional – IMACEC de mayo El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) registró un crecimiento de 3,2% interanual , muy cercano a las expectativas del mercado (3,1%–4%) .

Comparado con abril, el IMACEC ajustado por estacionalidad presentó una leve contracción mensual de 0,2% , mientras el crecimiento anual se ubicó en 4,1% .

Desglose por sectores (dato del Banco Central): minería (+10,3%), servicios (+2,4%), manufactura (+1,5%) y comercio (+4,5%) . El resultado refleja una economía con crecimiento sostenido, liderado principalmente por la minería (cobre) y dinamismo en comercio y servicios. Sin embargo, el retroceso mensual decorre de un "día hábil menos" y debilidad en algunos servicios . Contexto internacional – Impacto en el peso En EE. UU., el Senado aprobó el proyecto fiscal del expresidente Trump, con un déficit estimado en USD 3,3 billones , lo que genera inquietudes por la senda creciente de deuda.

La política arancelaria sigue incierta, sin señales claras de nuevos acuerdos comerciales.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró en el ECB Forum su enfoque de “esperar y ver”: proyecta un aumento moderado de inflación en el verano norteamericano, pero espera estar en condiciones de recortar tasas a partir de septiembre. Los mercados anticipan un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, seguido de dos recortes adicionales hacia fin de año. Análisis Técnico Desde una perspectiva técnica, el par USDCLP rompió a la baja el rango lateral en el que se mantuvo por varias sesiones, definido entre 949 y 927, confirmando la ruptura con un posible pullback hacia el soporte ahora convertido en resistencia. Este movimiento sugiere una aceleración bajista con objetivos inmediatos en 915,50 y un soporte clave en 906,50. Las medias móviles de 50 y 200 periodos están girando a la baja, mientras que el RSI en torno a 48 muestra aún espacio para mayor debilidad antes de entrar en zona de sobreventa. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "