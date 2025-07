Resumen diario: Se aprueba el “Big Beautiful Bill” en el Senado y Wall Street retrocede desde máximos históricos (01.07.2025)

Wall Street inicia la nueva semana con sentimiento mixto, en reacción a los datos macroeconómicos y a los comentarios de Jerome Powell, que respaldan la postura actual de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés. El Nasdaq cae aproximadamente un 0,6%, afectado por las bajas en acciones de semiconductores y una fuerte venta de acciones de Tesla. El S&P 500 cotiza ligeramente en negativo (-0,1%), mientras que el Russell 2000 y el Dow Jones continúan al alza (+1,2% y +0,9%, respectivamente). Este retroceso podría ser el primero desde el inicio de la semana pasada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante una reunión de banqueros centrales en Sintra, el presidente de la Reserva Federal destacó que la fortaleza de la economía estadounidense permite esperar por datos macroeconómicos más claros antes de modificar el nivel actual de tipos. Powell afirmó que la política monetaria sigue siendo moderadamente restrictiva, y que la Fed observa con cautela señales de advertencia para la economía. Impacto legislativo: El Senado de EE. UU. aprobó un proyecto de ley fiscal que introduce nuevas desgravaciones impositivas y limita el gasto en apoyo social. La legislación incluye una ampliación del techo de deuda en 5 billones de dólares, lo cual generó oposición incluso entre algunos senadores republicanos. El proyecto fue aprobado gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance. Ahora pasa a la Cámara de Representantes y se espera que llegue al despacho presidencial antes del Día de la Independencia. Datos macroeconómicos destacados: El Índice ISM Manufacturero subió a 49 puntos en junio (vs. 48,8 esperado; previo: 48,5).

El incremento se debe principalmente al subíndice de precios , mientras que los componentes de empleo y nuevos pedidos cayeron significativamente.

El informe JOLTS (ofertas de empleo) de mayo mostró un aumento a 7,769 millones de vacantes, frente a las 7,391 millones anteriores y superando las expectativas de 7,3 millones.

Esto indica que el mercado laboral sigue mostrando fuerte demanda. Movimientos corporativos: Apple: sube más de 2% , extendiendo el rebote de la sesión anterior tras informes que apuntan a que la empresa podría incorporar inteligencia artificial externa para mejorar el asistente Siri .

Tesla: cae más de 4% debido a las disputas entre Trump y Musk. Trump afirmó que Musk ha recibido demasiados subsidios estatales, y que se podrían lograr ahorros presupuestarios significativos reduciendo el apoyo a sus empresas.

Musk criticó el proyecto de ley fiscal por reducir el respaldo a los vehículos eléctricos. Europa: Los índices europeos continuaron en fase correctiva, influenciados por especulaciones sobre los términos de un acuerdo comercial entre la UE y EE. UU.: DAX (Alemania): -1%

FTSE MIB (Italia): -0,58%

CAC 40 (Francia) y IBEX 35 (España): sin cambios significativos

SMI (Zúrich): +0,35%

FTSE 100 (Londres): +0,28% En Francia, el PMI manufacturero subió inesperadamente a 48,1 puntos, mientras que el PMI de Alemania se mantuvo estable en 49 puntos, en línea con el dato preliminar. Materias primas y divisas: El oro sube más del 1% , superando los 3.350 USD por onza y recuperando sus medias móviles de 25 y 50 días.

El metal precioso se ve impulsado por la incertidumbre fiscal en EE. UU. y el deterioro de las relaciones comerciales con Japón , justo antes de la expiración de la suspensión arancelaria mutua.

En el mercado de divisas , el índice del dólar recuperó las pérdidas del día tras la aprobación del “Big Beautiful Deal” en el Senado.

El EUR/USD corrige ligeramente y cae por debajo del máximo intradía sobre 1,18 , cotizando con una baja del 0,05% hasta 1,1780 .

La moneda más fuerte del G10 hoy fue el yen japonés (USD/JPY: -0,25%), mientras que el dólar canadiense fue la más débil (USD/CAD: +0,34%).

El EUR/USD podría registrar hoy su primera caída desde el 22 de junio. Criptomonedas: El mercado cripto cotiza en rojo: Bitcoin: -1,2% a 106.270 USD

Ethereum: -3% a 2.428 USD

The Graph: -5,3%

Solana: -4,9%

