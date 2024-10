APERTURA EE.UU.: índices abiertos con beneficios inciertos al final de la semana 📌

El d贸lar cae un 0,20%

Nasdaq-100 ha subido un 0,50%

Los rendimientos est谩n volviendo a caer Los 铆ndices abren con beneficios inciertos al final de la semana. El 铆ndice US100, de gran componente tecnol贸gico, es el que m谩s est谩 subiendo. El 铆ndice de peque帽a capitalizaci贸n Russell 2000 todav铆a intenta superar el nivel clave de 2300 puntos. Bitcoin tambi茅n est谩 aumentando en la primera parte del d铆a. Es probable que los inversores tengan que esperar hasta la pr贸xima semana para ver otro fuerte catalizador en Wall Street, a medida que se publiquen informes trimestrales m谩s interesantes. Hasta ahora, la temporada de resultados no ha decepcionado a los inversores, y los resultados relativamente s贸lidos del sector bancario llaman especialmente la atenci贸n. La pr贸xima semana veremos algunos resultados del sector tecnol贸gico, que afectar谩n el sentimiento en los 铆ndices US500 y US100. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil S&P 500 El 铆ndice todav铆a se est谩 consolidando alrededor del nivel de 5900 puntos, a la espera del pr贸ximo catalizador fuerte que suba o baje. Esta semana ha estado impulsada por un fortalecimiento del d贸lar debido a s贸lidos datos macroecon贸micos. Sin embargo, un d贸lar fuerte puede debilitar gradualmente el impulso alcista del 铆ndice. En este contexto, mucho depender谩 de los resultados trimestrales de la pr贸xima semana. Desde una perspectiva de an谩lisis t茅cnico, el soporte clave est谩 alrededor de 5730 puntos, con una resistencia superior a 5900 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa El Departamento de Comercio de EE. UU. est谩 investigando si Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00 %) viol贸 las reglas de exportaci贸n al fabricar inteligencia artificial o chips para tel茅fonos inteligentes para Huawei, utilizando potencialmente intermediarios para eludir las restricciones de EE. UU. TSMC neg贸 haber actuado mal y afirm贸 que cumple con todas las regulaciones y tiene un s贸lido sistema de control de exportaciones. La investigaci贸n examina si TSMC realiz贸 la debida diligencia con sus clientes y si particip贸 en la producci贸n de chips de inteligencia artificial o chips para tel茅fonos inteligentes de Huawei. Si se encuentran violaciones, TSMC podr铆a enfrentar multas o sanciones adicionales, como se vio anteriormente con otras empresas como Seagate Technology. Philip Morris International (PM.US +0,5%), British American Tobacco (BTI.US -2,50%) y Japan Tobacco (JAPAF)聽acordaron pagar 32.500 millones de d贸lares canadienses (23.600 millones de d贸lares) para resolver todas las demandas y litigios relacionados con productos de tabaco. en Canad谩. El acuerdo se produce tras un fallo judicial de Quebec de 2015 que acus贸 a las unidades canadienses de las empresas de saber que sus productos causaban c谩ncer. American Express (AXP.US)

American Express cay贸 casi un 5,50% despu茅s de que la compa帽铆a redujera ligeramente su previsi贸n de crecimiento de ingresos para todo el a帽o a aproximadamente un 9% para 2024, frente a su previsi贸n anterior de entre un 9% y un 11%. Para el tercer trimestre, American Express report贸 ingresos de 16.640 millones de d贸lares, en l铆nea con las estimaciones, mientras que sus ingresos por descuento aumentaron un 4% a帽o tras a帽o a 8.780 millones de d贸lares. Procter & Gamble (PG)

Las acciones de Procter & Gamble caen un 1,50% despu茅s de informar una disminuci贸n interanual del 1% en las ventas netas para el primer trimestre de 2025. Dos de sus principales segmentos (belleza y cuidado infantil, femenino y familiar) tuvieron problemas debido a la disminuci贸n del volumen, particularmente en China. . A pesar de ello, el director general Jon Moeller expres贸 su confianza en que la empresa cumplir谩 sus objetivos financieros para el a帽o fiscal. Schlumberger (SLB.US)

Las acciones de SLB cayeron un 1,80% despu茅s de que la compa帽铆a no cumpliera con las estimaciones de ingresos trimestrales y advirtiera sobre el gasto cauteloso por parte de los productores internacionales. Los ingresos del tercer trimestre de SLB ascendieron a 9.160 millones de d贸lares, y los ingresos internacionales crecieron un 12% a帽o tras a帽o hasta 7.430 millones de d贸lares, mientras que los ingresos en Am茅rica del Norte aumentaron s贸lo un 3% hasta 1.690 millones de d贸lares. El director general, Olivier Le Peuch, destac贸 el debilitamiento del crecimiento en la actividad de ciclo corto.

