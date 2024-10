APERTURA EE.UU.: Nvidia sube un 3,2% y lidera de nuevo a los alcistas en Wall Street📈Nasdaq-100 aumenta un 0,2%

Wall Street sube ligeramente; Nvidia lidera las grandes capitalizaciones de EE. UU. con un aumento de m谩s del 3%

Las ventas de viviendas nuevas de agosto en EE. UU. son ligeramente superiores a las esperadas, pero siguen siendo m谩s d茅biles en t茅rminos intermensuales (-4,6% frente al -5,3% previsto tras el 10,6% de julio); los precios bajan casi un 5% interanual

Hewlett Packard (HPE.US) sube en medio de una mayor recomendaci贸n en Barclays, citando la IA; las SPAC suben ante el optimismo de los recortes de tipos de la Fed Nvidia e Intel (INTC.US) lideran los beneficios de hoy en todo el sector de semiconductores. Fuente: xStation5 Los futuros del Nasdaq 100 (US100) defendieron las principales zonas de soporte en la EMA200 (l铆nea roja), y ahora contin煤an la tendencia alcista por encima de los 23,6 puntos de Fibonacci en los 20 000 puntos, con un "m铆nimo m谩s alto", lo que brinda fundamentos m谩s t茅cnicos para mayores aumentos. La principal zona de resistencia se establece en los 21 000 puntos, cerca del m谩ximo hist贸rico de julio de 2024. El soporte importante se encuentra en el nivel de los 19 500 puntos, donde podemos ver los 38,2 puntos de Fibonacci de la tendencia alcista, iniciada en abril de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 Nvidia se muestra optimista sobre el gasto en infraestructura de IA Los analistas de Mizuho en un informe reciente de Bain Technology proyectaron que el mercado de hardware y software de IA podr铆a crecer hasta los 990 000 millones de d贸lares en 2027 desde los 185 000 millones de d贸lares actuales, lo que calma algunas preocupaciones sobre las tendencias de gasto y los presupuestos, en medio de un ROIC incierto de las inversiones en IA. Seg煤n los analistas, todav铆a no hay casi ninguna claridad sobre las tasas de crecimiento de CAPEX para 2026, a pesar del optimismo en torno al a帽o calendario 2025. A pesar de eso, los analistas se帽alaron que la demanda "seguir谩 creciendo a medida que [los modelos de lenguaje grande] ampl铆en las capacidades para procesar m煤ltiples tipos de datos simult谩neamente (texto, im谩genes y audio) y a medida que los capitalistas de riesgo inviertan a煤n m谩s dinero en las empresas emergentes de IA". "Si la demanda de los centros de datos de GPU de la generaci贸n actual se duplicara para 2026 (una suposici贸n razonable dada la trayectoria actual), los proveedores de componentes clave necesitar铆an aumentar su producci贸n en un 30 % o m谩s en algunos casos".

Adem谩s, el acuerdo de compra de energ铆a firmado por Microsoft Corp. (MSFT.US) y Constellation Energy Corp. (CEG.US) fue optimista para las acciones de IA. Los analistas preguntaron: "驴Firmar铆a [Microsoft] un acuerdo de compra/suministro de energ铆a nuclear de 20 a帽os con Constellation Energy gastando $1.6 mil millones solo para reiniciar la instalaci贸n que no comienza a generar energ铆a hasta 2028 si planeaban desacelerar o recortar el crecimiento actual del gasto de capital y la inversi贸n en IA? No". Adem谩s, el CEO de Nvidia, Huang, complet贸 su plan comercial adoptado a principios de este a帽o, que termin贸 con $713 millones a trav茅s de ventas de acciones de NVDA (plan comercial de la Regla 10b5-1) con un precio promedio de aproximadamente $119 por acci贸n. El plan estaba programado para entrar en vigencia hasta marzo de 2025, pero Huang vendi贸 todas las acciones seis meses antes de la expiraci贸n. Ahora, Huang podr铆a adoptar otro plan para vender m谩s acciones, pero a煤n no est谩 claro si lo har谩 o no. NVDA.US (intervalo D1) Fuente: xStation5

