El precio del oro sube un 0,6% en lo que va de sesión, recuperando las pérdidas de ayer y superando el nivel de 3.130 dólares por onza. Este aumento se debe a la incertidumbre récord del mercado a medida que se acerca el anuncio de los aranceles estadounidenses. ¿Qué hay detrás de las subidas del precio del oro? El principal factor que impulsa las recientes subidas del precio del oro es la creciente incertidumbre en los mercados globales, impulsada en gran medida por la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump. La semana pasada, el 26 de marzo de 2025, Trump anunció un arancel del 25% a los vehículos importados, que entrará en vigor próximamente, lo que aumenta los temores de una guerra comercial más amplia. Dado que se espera que se anuncien nuevas medidas de represalia hoy, 2 de abril de 2025, los inversores están acudiendo en masa al oro como cobertura contra la inestabilidad económica y una posible desaceleración. Históricamente, el oro se comporta bien durante períodos de turbulencia geopolítica y económica, y las amenazas arancelarias actuales, combinadas con las medidas de represalia de países como Canadá, México y China, amplifican este efecto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los bancos centrales, especialmente en países en desarrollo como China y Rusia, desempeñan un papel importante en la configuración de la demanda de oro. Estos bancos están aumentando sus reservas no solo para protegerse de las turbulencias del mercado global, sino también para reducir su dependencia del dólar estadounidense. El esperado anuncio de nuevos aranceles hoy podría fortalecer o debilitar la actual tendencia alcista del precio del oro. Cabe mencionar las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, quien afirmó que los aranceles actuarán como un límite. Estos aranceles representan un nivel máximo, y los países afectados podrían tomar medidas para reducirlos posteriormente. Desde esta perspectiva, el 2 de abril podría marcar el pico de las tensiones comerciales entre EE. UU. y sus demás socios. Como resultado, podemos esperar un alivio en los mercados y un retorno a los activos con mayor riesgo. Sin embargo, si la sorpresa es muy negativa y Trump busca una mayor escalada, la tendencia actual podría continuar. Precio de la onza de oro El oro ha acelerado su impulso en los últimos días, y está superando una fuerte tendencia alcista. La dirección futura depende directamente de la reacción del mercado financiero a la publicación de las tasas arancelarias de hoy y del riesgo de una mayor escalada de la guerra comercial. En ambos escenarios, cabe esperar una mayor volatilidad, y la zona clave es el límite superior del canal ascendente, actualmente ubicado alrededor de los 3080 USD. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "