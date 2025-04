Los ADPs en EE.UU. marcarán la apertura de Wall Street 📉

Hoy a la 14:15 conoceremos el primer informe del mercado laboral privado estadounidense de marzo 鈥攍os datos de empleo de ADP鈥 antes de la publicaci贸n oficial de las聽NFP del viernes. El consenso de Bloomberg prev茅 un aumento moderado de alrededor de 120.000 nuevos empleos en el informe ADP, lo que indica una mejora respecto a los 77.000 de febrero, que marc贸 el nivel m谩s bajo desde julio de 2024. El mercado laboral ser谩 el centro de atenci贸n en Wall Street. Considerando los recientes comentarios de los miembros de la Reserva Federal y la creciente preocupaci贸n por la desaceleraci贸n econ贸mica y la recesi贸n, una lectura menor a la esperada podr铆a provocar una reacci贸n negativa en los 铆ndices burs谩tiles. Los mercados esperan datos que sugieran que la econom铆a estadounidense no se est谩 contrayendo r谩pidamente.

Un buen desempe帽o del mercado laboral privado ser铆a especialmente positivo, dada la aceleraci贸n prevista de los despidos en el sector p煤blico estadounidense con respecto a los niveles actuales.

Las expectativas se mantienen cautelosas debido a la reciente turbulencia económica, especialmente con la publicación prevista hoy de nuevas medidas arancelarias en EE. UU., que podrían afectar la confianza del empleo. La persistente incertidumbre parece estar desalentando las decisiones de contratación, incluso si la actividad principal del negocio aún no se ha desacelerado significativamente. Presión del índice ISM Un factor que respalda la posibilidad de una posible sorpresa a la baja en los datos de hoy es la muy débil lectura de empleo del ISM. El informe manufacturero de ayer para marzo mostró una fuerte caída a 44,7 puntos. Esta caída podría indicar una mayor debilidad en el mercado laboral.



Vale la pena se帽alar que el informe NFP del mes pasado fue muy superior a la cifra de ADP, lo que explica en parte la divergencia actual entre los datos de empleo NFP e ISM. Las pol铆ticas de Trump en el punto de mira Si bien el informe de ADP de hoy es importante en circunstancias normales, podr铆a tener menos peso en esta ocasi贸n. La atenci贸n del mercado se centra en la pr贸xima publicaci贸n de la nueva lista de aranceles comerciales de EE. UU., prevista para las 20:00 GMT. El informe de ADP llega en un momento cr铆tico, ya que las empresas se enfrentan a una creciente incertidumbre pol铆tica, incluyendo el reciente arancel del 25 % a las importaciones de autom贸viles y las expectativas de nuevas medidas comerciales. El crecimiento del empleo, menor de lo esperado en febrero (muy por debajo de los 140.000 empleos proyectados), puso de manifiesto una desaceleraci贸n en sectores como el comercio minorista y el transporte, impulsada por las preocupaciones relacionadas con los aranceles y la cautela en el gasto de los consumidores. En marzo, sectores orientados al consumidor, como el turismo y la hosteler铆a, podr铆an mostrar una relativa resiliencia, mientras que el sector manufacturero podr铆a seguir rezagado debido a las continuas tensiones comerciales. 驴C贸mo reaccionar谩 el mercado? El anuncio arancelario de Trump hoy podr铆a influir considerablemente en la interpretaci贸n que los mercados hacen del informe de ADP. Si los nuevos aranceles suponen una mayor escalada de las restricciones comerciales, cualquier crecimiento del empleo podr铆a considerarse temporal, mientras que unas cifras decepcionantes se considerar铆an a煤n m谩s negativas. Esto podr铆a sostener la demanda de activos refugio como el oro y lastrar los 铆ndices burs谩tiles. Por el contrario, una postura m谩s moderada sobre los aranceles podr铆a impulsar la confianza en las perspectivas del mercado laboral y reducir los temores de una desaceleraci贸n inminente.

