APERTURA EE.UU.: sentimientos mixtos en Wall Street antes de la Fed 🗽 Nasdaq-100 cae ligeramente, Resmed se desploma un 6%

Los 铆ndices de Wall Street abren la sesi贸n ligeramente a la baja, esperando una conclusi贸n casi inevitable del primer recorte de tasas de la Fed en 4 a帽os y la conferencia de Powell

El mercado est谩 descontando una probabilidad del 66% de un recorte de tasas de 50 puntos b谩sicos de la Fed; la reacci贸n a las decisiones sigue siendo incierta. Nasdaq-100 pierde un 0,2% en la apertura

BlackRock (BLK.US) y Microsoft (MSFT.US) planean una inversi贸n conjunta de m谩s de $ 30 mil millones en IA e infraestructura para bases de datos y el sector energ茅tico; la financiaci贸n total para toda la acci贸n podr铆a ser de aproximadamente USD 100 mil millones; la inversi贸n involucrar谩 principalmente a EE. UU. y, en menor medida, a pa铆ses aliados

Las acciones de US Steel (X.US) suben ligeramente ante nuevos informes que sugieren una decisi贸n final de adquisici贸n despu茅s de las elecciones estadounidenses de noviembre; Resmed (RMD.US) cae un 6% tras la rebaja de Wolfe Research, iniciando la realizaci贸n de beneficios tras alcanzar m谩ximos de un a帽o Los inversores abrieron la sesi贸n de hoy con ca铆das, esperando ansiosamente la decisi贸n de la Fed y el discurso de Jerome Powell. Parece que una decisi贸n de recortar las tasas en 25 puntos b谩sicos estar铆a m谩s en l铆nea con la comunicaci贸n de la Reserva Federal hasta la fecha, y un recorte de 50 puntos b谩sicos podr铆a percibirse como una "admisi贸n" de lentitud con respecto a la flexibilizaci贸n monetaria, lo que podr铆a ser, en consecuencia, una se帽al de advertencia segura para el mercado de valores. Sin embargo, a corto plazo, la reacci贸n a la decisi贸n de la Fed sigue siendo en gran medida incierta; aunque un recorte mayor manteniendo lecturas s贸lidas de la econom铆a deber铆a respaldar a Wall Street y debilitar los rendimientos. Los datos del mercado inmobiliario estadounidense de hoy resultaron ser m谩s fuertes de lo previsto. Los permisos de construcci贸n mensuales aumentaron casi un 5% frente a las previsiones del 1%, y los inicios de construcci贸n aumentaron un 9,6% intermensual frente a las previsiones del 6,5%, tras caer un 6% en julio. Wall Street abre la sesi贸n con un sentimiento ligeramente m谩s d茅bil; las acciones de BigTech est谩n ganando terreno; se observa un sentimiento m谩s d茅bil en el sector de la salud y la atenci贸n m茅dica. Fuente: xStation5

聽 Gr谩fico Nasdaq-100 (intervalo M30, D1) A corto plazo, vemos que el 铆ndice ha mantenido su l铆nea de tendencia alcista de septiembre y se negocia entre los promedios de impulso EMA50 y EMA200 antes de la conferencia de la Fed. Una ca铆da por debajo de 19.400 podr铆a sugerir un impulso bajista m谩s intenso. Un aumento por encima de 19.500 podr铆a abrir el camino para que los alcistas prueben los m谩ximos locales en 20.000 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

聽 Fuente: xStation5 En el intervalo diario amplio, los futuros del Nasdaq 100 cayeron por debajo de la EMA200 (l铆nea roja) dos veces, pero r谩pidamente lograron recuperar las estad铆sticas, defendiendo la tendencia alcista. El soporte principal se encuentra ahora en 18500 puntos, donde se encuentra la eliminaci贸n de Fibonacci 23,6 de la onda alcista de 2022. Fuente: xStation5

聽 Noticias de las empresas Las acciones de Edwards Lifesciences (EW.US) , que se especializa en dispositivos dedicados a la cirug铆a cardiovascular, caen un 2% despu茅s de que Jefferies rebajara la calificaci贸n de la acci贸n de comprar a mantener, citando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento del negocio. Sin embargo, los analistas de Baptista Research mejoraron la calificaci贸n de la compa帽铆a de mantener a "outperform" con un precio objetivo elevado a $82.90 USD frente a los $66 de hoy.

Las acciones de GE HealthCare (GEHC.US) suben ligeramente despu茅s de que los analistas de BTIG actualizaran la calificaci贸n de las acciones de neutral a comprar anteriormente, diciendo que el entorno de tecnolog铆a m茅dica para el negocio de tecnolog铆a m茅dica de la compa帽铆a ha mejorado.

On Holding (ONON.US) est谩 aumentando, despu茅s de que Stifel elevara su precio objetivo para el fabricante de las populares barras de zapatillas a $59 desde los $45 anteriores. La compa帽铆a est谩 valorada actualmente en alrededor de $50 y ha ganado m谩s del 60% desde su OPI de 2021.

Las acciones de Sirius XM Holdings (SIRI.US ), muy cotizadas, est谩n subiendo un 3%, ya que Guggenheim Securities elev贸 su calificaci贸n de la compa帽铆a de radio satelital a Comprar, destacando que las tendencias operativas y el flujo de caja libre son estables y es probable que aumente el n煤mero de suscriptores. La empresa est谩 luchando con una deuda elevada (m谩s de 9.000 millones de d贸lares en deuda a largo plazo)

Super Micro Computer (SMCI.US) est谩 aumentando ligeramente despu茅s de que Needham & Co. iniciara la cobertura de la acci贸n con una recomendaci贸n de compra. Los analistas dicen que la empresa de chips tiene una ventaja de pionero debido a su "dise帽o de sistemas inform谩ticos basados 鈥嬧媏n GPU y soluciones refrigeradas por l铆quido". Actualmente, SuperMicro todav铆a no ha informado de los resultados trimestrales y su ventana est谩 terminando, despu茅s de lo cual podr铆a recibir una fuerte sanci贸n en la SEC

Las acciones de United States Steel (X.US ) est谩n ganando terreno despu茅s de que el Comit茅 de Valores de EE. UU. concedi贸 al conglomerado japon茅s Nippon Steel permiso para volver a presentar su plan de compra de la empresa sider煤rgica estadounidense en un acuerdo valorado en unos 14.100 millones de d贸lares.

Las acciones de VF Corporation (VFC.US) suben un 3% despu茅s de que el propietario de la marca The North Face fuera actualizado a "outperform" en Barclays, que espera que los fundamentos de la empresa mejoren en los pr贸ximos cuatro a seis trimestres. Las acciones de Victoria's Secret (VSCO.US) tambi茅n est谩n subiendo, tambi茅n gracias a las recomendaciones de Barclays, que cree que el peor momento de la compa帽铆a para los negocios ya ha quedado atr谩s. Fuente: xStation5 聽

