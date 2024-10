APERTURA EE.UU.: Wall Street abre la sesión con un sentimiento más débil en medio de un día de "triple brujas" 🚩FedEx se desploma un 14%

Los índices estadounidenses registran una apertura más débil en el día de las "tres brujas" (roll-overs masivos en los mercados de opciones, acciones y contratos);

El Nasdaq-100 cae un 0,4%

El sector de semiconductores retrocede;

Intel y Texas Instruments lideran las caídas

y lideran las caídas Las acciones de FedEx caen más del 14% después de los resultados decepcionantes y citando tendencias de consumo más débiles Hoy, el mercado de valores de EE. UU. está ligeramente a la baja después del repunte de ayer, con volúmenes de negociación ligeramente más altos a principios de la sesión. El Nasdaq-100 está luchando por mantenerse por encima de los 20.000 puntos. El posicionamiento alcista de los fondos de cobertura y los CTA puede respaldar la demanda de cobertura hoy, con el fin de asegurar un final favorable del vencimiento (liquidación) en el mercado de opciones y futuros. Según Bloomberg, el valor de las opciones de compra y venta abiertas en el SPX oscila alrededor de los 5500 puntos; históricamente, el día de las "tres brujas" de septiembre ha provocado una caída media del 1,1% en el S&P 500, con excepciones solo en 1998, 2001, 2010 y 2016 según los datos de Trader Almanac. Actualmente, la relación entre las opciones de compra y venta es de 4:1, lo que claramente apoya a los alcistas y puede sugerir un mejor rendimiento del mercado, en las últimas horas o la semana que viene, cuando existe la posibilidad de un "gamma squeeze". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: xStation5 ¿FedEx está enviando una señal de advertencia a la economía? Los resultados de FedEx para el primer trimestre del año fiscal 2025 indicaron que los beneficios por acción fueron de $3,60 frente a las previsiones de los analistas de $4,86, mientras que los ingresos también resultaron decepcionantes con $21,6 mil millones frente a los $21,97 mil millones esperados en Wall Street. Para todo el año fiscal 2025 (calendario 2024), FedEx espera BPA en el rango de $20 a $21 por acción (anteriormente $20 a $22); el consenso era $20,71. En un comentario, la compañía señaló que los resultados más débiles fueron el resultado de una demanda notablemente más débil y de condiciones económicas en el transporte y la logística. FedEx espera un crecimiento de ingresos de un solo dígito bajo este año fiscal, habiendo visto anteriormente oportunidades en los dígitos medios de un solo dígito del 5-8%.

FedEx es cautelosamente optimista sobre la tendencia del segundo semestre de 2024, sin embargo, las condiciones de la demanda en el primer semestre fueron más débiles de lo que esperaba la compañía. Los márgenes de Federal Express (sector que supervisa la red de envíos rápidos aire-tierra) cayeron al 5,2% en el trimestre finalizado el 31 de agosto, desde el 7,1% del año anterior.

También fue uno de los peores resultados de rentabilidad del primer trimestre fuera de la recesión de 2009, según la investigación de Barclays. Además, Morgan Stanley destacó que la falta de beneficios de FedEx fue enorme y sugiere un riesgo mayor a largo plazo de lo previsto anteriormente. Los analistas recortaron el precio de FedEX a $ 200 después del informe. Las acciones de FedEx, vemos un doble techo cerca de $ 300, que, junto con una fuerte caída por debajo de la EMA 200, indica una entrada en al menos una tendencia bajista a mediano plazo y una negación completa del impulso alcista. United Parcel Service también está cayendo terreno en la ola de caídas de FedEx; Las acciones del gigante caen casi un 4% y se acercan a niveles no vistos desde el verano de 2020. Fuente: xStation5 Curiosamente, el índice Cass Freight, que mide la prosperidad del sector logístico estadounidense (incluido el transporte marítimo sobre ruedas), repuntó un poco en agosto después de un julio bastante preocupante. No obstante, es evidente que la situación en el sector del transporte, que puede ser un indicador seguro de la salud de los consumidores, no es alentadora, la tendencia es a la baja y las acciones de UPS o FedEX están siguiendo el mismo camino. La pregunta es si la lectura de septiembre mostrará un deterioro con respecto a los niveles actuales Fuente: CASS Freight Index / Cass Information Systems, ACT Research

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "