Apertura en EE. UU.: Datos macroeconómicos débiles alimentan la incertidumbre en Wall Street 📉 El S&P 500 cae un 0,2%, Texas Instruments retrocede un 9% por aviso desde China

El mercado burs谩til estadounidense intent贸 varias veces recuperarse durante la jornada, aunque las condiciones siguen siendo dif铆ciles y el panorama contin煤a incierto. Si bien los datos del IPP y de la Universidad de Michigan (UoM) fueron negativos para los 铆ndices, no provocaron una fuerte ca铆da. Sin embargo, los compradores tampoco muestran la fuerza necesaria para revertir el sentimiento general del mercado. Los 铆ndices estadounidenses registran ligeras ca铆das a pesar de los datos de sentimiento de corte recesivo de la UoM y las cifras de inflaci贸n del IPP; el S&P 500 cae un 0,2%, mientras que el VIX sube casi un 7%, superando los 37 puntos.

La inflación del IPP mostró cifras mensuales negativas y un crecimiento anual mucho más moderado. Las expectativas de inflación a un año aumentaron del 6,2% al 6,7%, y las de cinco años pasaron del 4,3% al 4,4% en febrero.

El 铆ndice de sentimiento de la UoM se encuentra en su nivel m谩s bajo desde 2022, y el sub铆ndice de expectativas cay贸 por debajo de los niveles observados durante la COVID-19 y la crisis financiera de 2007鈥2009. El porcentaje de hogares que espera un aumento del desempleo se elev贸 al 67 %, el nivel m谩s alto desde 2009.

Las acciones de BlackRock suben cerca del 1 % tras la publicaci贸n de sus resultados. JPMorgan avanza un 2,5 % impulsado por ingresos r茅cord, mientras que Wells Fargo cae cerca del 3,4 %.

Los títulos de Huntington Ingalls , el mayor constructor naval militar de EE. UU., suben un 5 % tras una mejora de calificación por parte de Goldman Sachs y el respaldo de programas instaurados durante la era Trump que fortalecen la industria naval. Los analistas elevaron el precio objetivo de 210 a 234 dólares por acción.

Analistas de Bank of America mejoraron la calificación de American Express a "comprar", citando sus recientes caídas y la resiliencia de la compañía frente a una recesión.

Las acciones de Texas Instruments caen casi un 9 % hoy, después de que la Asociación de la Industria de Semiconductores de China anunciara que comenzará a verificar el origen de los chips importados vendidos en el mercado chino. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las empresas estadounidenses, los mejores desempeños del día los registran JPMorgan, Taiwan Semiconductor y Broadcom. El sentimiento hacia las grandes tecnológicas sigue siendo relativamente sólido, destacándose Nvidia y Alphabet. Fuente: xStation5 Datos macroeconómicos de EE. UU. IPP interanual (marzo): 2,7 % (Previsión: 3,3 %, Anterior: 3,2 %)

IPP mensual: -0,4 % (Previsi贸n: 0,2 %, Anterior: 0,0 %)

IPP subyacente interanual (marzo): 3,3 % (Previsi贸n: 3,6 %, Anterior: 3,4 %)

IPP subyacente mensual: -0,1 % (Previsi贸n: 0,3 %, Anterior: -0,1 %) Hoy, los datos del IPP apuntan a una ca铆da de los precios de producci贸n en EE. UU. y respaldan la expectativa de que una guerra comercial afectar铆a m谩s a la demanda interna que a la inflaci贸n. El Nasdaq 100 subi贸 en la primera reacci贸n a estos datos. Indicadores de la Universidad de Michigan (estimaci贸n preliminar): Sentimiento del consumidor: 50,8 (Previsi贸n: 53,8, Anterior: 57,0)

Condiciones actuales: 56,5 (Previsi贸n: 60,8, Anterior: 63,8)

Expectativas: 47,2 (Previsi贸n: 50,7, Anterior: 52,6)

Inflaci贸n a 5 a帽os: 4,4 % (Previsi贸n: 4,3 %, Anterior: 4,1 %)

Inflaci贸n a 1 a帽o: 6,7 % (Previsi贸n: 5,2 %, Anterior: 5,0 %) Noticias corporativas American Express sube un 1,9 % tras el cambio de postura alcista de Bank of America, que considera a la emisora de tarjetas de cr茅dito como resistente a la recesi贸n y con una valuaci贸n atractiva.

Bruker Corp. sube un 3 % tras superar con sus ingresos preliminares del primer trimestre el promedio estimado por los analistas.

Cinemark Holdings gana un 2 % luego de que JPMorgan mejorara su calificaci贸n a 鈥渟obreponderar鈥, destacando que es una de las compa帽铆as con menor exposici贸n econ贸mica en el entorno vol谩til actual.

EQT sube casi un 2 % mientras el productor de gas anticipa reportar una p茅rdida total por derivados de 679 millones de d贸lares en el trimestre finalizado el 31 de marzo.

JPMorgan sube un 2 % despu茅s de que sus operadores de renta variable generaran ingresos r茅cord en el primer trimestre, impulsados por la volatilidad del mercado tras anuncios pol铆ticos del presidente Donald Trump al asumir en enero.

Morgan Stanley permanece pr谩cticamente sin cambios despu茅s de que sus ingresos por operaciones superaran las previsiones de los analistas, reflejando c贸mo los principales bancos de Wall Street siguen benefici谩ndose de la turbulencia provocada por las pol铆ticas de Trump.

Stellantis cae un 3 % tras reportar una ca铆da del 9 % en los env铆os durante el 煤ltimo trimestre.

Verve Therapeutics salta un 9 % luego de que la FDA otorgara la designaci贸n de v铆a r谩pida a su procedimiento VERVE-102.

Wells Fargo cae, a pesar de haber superado las expectativas de los analistas respecto a las provisiones por p茅rdidas crediticias en el primer trimestre. Sin embargo, la incertidumbre arancelaria empa帽a el panorama econ贸mico de EE. UU., lo cual tambi茅n incide sobre el impulso crediticio. Texas Instruments (Intervalo diario D1) Las acciones de Texas Instruments han sufrido una ca铆da sin precedentes desde la pandemia de COVID-19 y el per铆odo 2022鈥2023. Fuente: xStation5 Expectativas del consumidor en EE. UU. Las expectativas de los consumidores estadounidenses han ca铆do al nivel m谩s bajo desde que la Universidad de Michigan comenz贸 a publicar estos datos, por debajo de los niveles registrados durante la COVID-19 y la crisis financiera global (CFG). Fuente: Universidad de Michigan, XTB Research Expectativas de inflaci贸n Las expectativas de inflaci贸n aumentaron significativamente, con un leve repunte en las previsiones a cinco a帽os, que ahora se sit煤an en el 4,4 %. Fuente: Universidad de Michigan, XTB Research

