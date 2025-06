Apertura en EE. UU.: El posible avance en las negociaciones entre EE. UU. y China impulsa a los índices estadounidenses

Los índices bursátiles de EE. UU. abren con leves alzas. Hoy, la atención del mercado está centrada en los resultados de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China. Al momento de la publicación, el S&P 500 sube un +0,05 %, el Nasdaq 100 +0,10 % y el Russell 2000 +0,40 %. Los inversores siguen de cerca las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China que se desarrollan hoy en Londres. En la reunión participan altos funcionarios de ambos países, con el objetivo de establecer condiciones comerciales mutuamente beneficiosas y acuerdos más amplios. Los principales puntos de fricción siguen siendo los aranceles y las restricciones a la exportación de minerales de tierras raras críticos. Estas conversaciones siguen a una tregua preliminar alcanzada en Ginebra el mes pasado y a una reciente llamada telefónica entre los presidentes Trump y Xi, tras la cual China reanudó algunos envíos de tierras raras esenciales para la industria estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La presencia de los secretarios del Tesoro y Comercio de EE. UU., junto con el viceprimer ministro chino al frente de la delegación de Pekín, ha incrementado las expectativas del mercado respecto a avances concretos en materia de seguridad en las cadenas de suministro e inicio de negociaciones más amplias. Las conversaciones comerciales probablemente dominarán la semana, junto con la publicación de los datos del IPC de mayo. Russell 2000 El índice de empresas de pequeña capitalización, Russell 2000, lidera el desempeño hoy con una alza del 0,58 %, hasta los 2.144 puntos. Desde el inicio de la guerra comercial a comienzos de abril, la recuperación del Russell 2000 ha sido solo ligeramente inferior a la del S&P 500. Las pequeñas empresas son más vulnerables a la desaceleración económica y a las tasas de interés elevadas en EE. UU. Por ello, cualquier relajación de estos factores de riesgo podría fortalecer el desempeño relativo del Russell 2000 frente a otros índices estadounidenses. Fuente: xStation 5 Noticias Corporativas IonQ (IonQ) registró una alza del 3,80 % tras anunciar la adquisición de Oxford Ionics por 1.075 millones de dólares (1.065 millones en acciones y 10 millones en efectivo). La empresa combinada tiene como objetivo alcanzar 256 cúbits para 2026, más de 10.000 para 2027 y 2 millones para 2030, con niveles de precisión ultraalta. La operación se suma al reciente impulso de IonQ en materia de fusiones y adquisiciones (M&A). Joby Aviation y Archer Aviation registraron una alza del 10,20 % tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Trump en apoyo al desarrollo de drones y aeronaves eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) en EE. UU. La orden lanza un programa piloto que incluirá al menos cinco proyectos de aviación vertical. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

