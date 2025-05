Apertura en EE. UU.: Wall Street intenta ampliar las alzas 📈🔍

Los 铆ndices de Wall Street intentan reanudar las alzas tras un informe de inflaci贸n por debajo de lo esperado. Al momento de la publicaci贸n, el S&P 500 sube un 0,42鈥%, el US100 un 0,92鈥% y el US2000 un 0,15鈥%. Tras una sesi贸n muy s贸lida ayer, la jornada de hoy comenz贸 con calma. Los futuros bajaron ligeramente en la primera parte del d铆a, ya que los inversores de corto plazo tomaron ganancias tras el repunte anterior. Sin embargo, esto cambi贸 por completo tras la publicaci贸n del informe del IPC de EE. UU. correspondiente a abril. La din谩mica de precios del mes pasado fue inferior a lo previsto. Estos datos por debajo de lo esperado 鈥攜, m谩s relevante a煤n, la ausencia de un repunte en la inflaci贸n anual respecto al mes anterior鈥 reducen el temor a presiones de precios inducidas por aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Para la Reserva Federal, se trata de un dato positivo. No obstante, desde la perspectiva del FOMC, un solo informe no determina nada de forma concluyente. US100 El 铆ndice tecnol贸gico ha sido el que m谩s ha subido en los 煤ltimos dos d铆as. El US100 est谩 superando resistencias sucesivas y se encuentra ahora a solo un 5鈥% de sus m谩ximos hist贸ricos. La zona cercana a los 21.200 puntos representa un nivel de resistencia clave, por lo que es posible que los compradores enfrenten una mayor presi贸n vendedora. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Coinbase registr贸 un alza del 16鈥% tras ser incorporada al S&P 500, en sustituci贸n de Discover Financial, previo a su adquisici贸n por parte de Capital One.

El cambio entrar谩 en vigor el 19 de mayo. First Solar (FSLR.US) subi贸 un 19鈥% despu茅s de que Wolfe Research mejorara su calificaci贸n a Outperform con un precio objetivo de 221鈥疷SD, citando los beneficios de la Ley de Reducci贸n de la Inflaci贸n (IRA), apoyo bipartidista y fuerte impulso. Entre los riesgos se incluyen garant铆as de paneles y presi贸n sobre precios. Archer Aviation (ACHR.US) subi贸 un 18鈥% tras reducir su p茅rdida en el primer trimestre (-0,17鈥疷SD frente a -0,36鈥疷SD), anunciar planes de lanzamiento en EAU, nuevos clientes y una asociaci贸n con Palantir AI. Cerr贸 el trimestre con 1.030 millones de USD en efectivo.

3D Systems (DDD.US) cay贸 un 27鈥% tras no alcanzar las estimaciones del primer trimestre y retirar su gu铆a para 2025, citando una d茅bil demanda de los consumidores. Los ingresos cayeron un 8鈥% interanual.

Hertz (HTZ.US) se desplom贸 un 16鈥% tras informar una ca铆da del 13鈥% interanual en ingresos y beneficios del primer trimestre. La menor capacidad de flota y la d茅bil demanda en viajes corporativos lastraron los resultados, aunque las reservas de ocio se mantienen s贸lidas.

UnitedHealth (UNH) baj贸 un 14鈥% tras la repentina renuncia del CEO Andrew Witty. La compa帽铆a tambi茅n suspendi贸 su gu铆a para 2025 debido al aumento de los costos m茅dicos y a la inestabilidad en su liderazgo.

