Apertura en EE.UU.: Wall Street se desploma mientras continúa la toma de ganancias de fin de año

Las acciones estadounidenses abren en rojo , aunque se encaminan a cerrar la semana con ganancias.

, aunque se encaminan a cerrar la semana con ganancias. Las existencias mayoristas de EE. UU. disminuyen inesperadamente.

La fusión de Amedisys y UnitedHealth aún está en juego. Wall Street inició la sesión del viernes con tono pesimista, con los principales índices cediendo terreno al cierre de un mes mayormente exitoso. El Nasdaq cae un 2%, el S&P500 pierde un 1,3%, el Russell 2000 retrocede un 0,6% y el Dow Jones opera con una caída del 0,7%. Las existencias mayoristas en EE. UU. disminuyeron inesperadamente un 0,2%, contrario al aumento del 0,1% esperado. Este descenso indica un movimiento más rápido de bienes y una posible mayor demanda de los consumidores, aunque también plantea preocupaciones sobre la eficiencia de la cadena de suministro y su impacto en la economía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil US100 (D1): El Nasdaq, representado por el contrato US100, continúa su retroceso tras alcanzar la resistencia histórica de 22,111. Aunque el impulso del "Rally de Santa Claus" podría haber terminado, este índice tecnológico pesado parece cerrar el año con una ganancia cercana al 30%. El índice podría rebotar desde su soporte más reciente en 21,400, el cual coincide con la EMA de 30 días. Un posible giro bajista podría concretarse si la toma de ganancias empuja al índice por debajo del nivel 21,250 (mínimo posterior al FOMC). El RSI se mantiene neutral en torno a 55, mientras que el histograma del MACD sugiere un debilitamiento del impulso. Noticias corporativas: Amedisys (AMED.US), UnitedHealth (UNH.US):

El proveedor de servicios de atención domiciliaria y el asegurador de salud han extendido el plazo para su fusión de $3.3 mil millones hasta 2025, tras desafíos legales del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. y varios estados, que expresaron preocupaciones sobre la posible reducción de competencia en el mercado de servicios de salud a domicilio. La extensión otorga a las compañías hasta 10 días después del fallo final o el 31 de diciembre de 2025 para cerrar el trato, incluyendo una tarifa de ruptura de hasta $325 millones si no se realizan desinversiones necesarias antes del 1 de mayo. Pese a los desafíos, las acciones de Amedisys suben un 4,15% al inicio de la sesión.

Arena Group Holdings:

La empresa de medios recibió la aprobación para su plan de cumplimiento con los requisitos de cotización de NYSE American, con un plazo hasta abril de 2026 para lograrlo. Arena ha mostrado un sólido crecimiento de ingresos del 45% en el último año, aunque enfrenta desafíos de liderazgo, como el nombramiento de un nuevo CEO y CFO, además de una disputa legal sobre el presunto robo de tecnología propietaria. Las acciones de Arena suben un 9%.

BioNTech (BNTX.US):

La compañía resolvió dos disputas relacionadas con pagos de regalías por su vacuna COVID-19, acordando pagar $791.5 millones al Instituto Nacional de Salud (NIH) y $467 millones a la Universidad de Pensilvania (Penn). Estos acuerdos incluyen una licencia revisada y un entendimiento para que Pfizer reembolse a BioNTech una parte de las regalías. Las acciones de BioNTech suben un 0,6%.

Progyny (PGNY.US):

Las acciones del proveedor de medicamentos para la fertilidad suben un 11% tras la compra de 150,000 acciones por un valor de $2.2 millones, realizada por el presidente ejecutivo David J. Schlanger.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "