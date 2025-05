DE40: Las acciones europeas suben al inicio de la semana. 📈

Situaci贸n general del mercado: Los mercados reanudan las operaciones tras el fin de semana. Los futuros de los 铆ndices europeos cotizan al alza. El DAX alem谩n sube actualmente un 0,51 % en el mercado contado, mientras que el CAC 40 franc茅s registra un alza del 0,03 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El calendario econ贸mico para la sesi贸n de hoy est谩 relativamente vac铆o. Los inversores se centrar谩n en los pr贸ximos comentarios sobre aranceles y en los beneficios trimestrales de las empresas cotizadas. Distribuci贸n de los retornos de las empresas europeas de hoy. Fuente: xStation El 铆ndice DE40 alem谩n registra una alza del 0,14 % en la sesi贸n intrad铆a de hoy. El contrato se mantiene por encima de la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul) y ha borrado completamente las fuertes ca铆das iniciadas el 2 de abril. Desde una perspectiva t茅cnica (EMA exponencial), el DE40 est谩 reanudando su tendencia alcista. Fuente: xStation. Noticias: Infineon (IFX.DE) enfrenta riesgos de ingresos por parte de TSMC . En el Simposio Tecnol贸gico 2025, TSMC present贸 un nuevo dise帽o que incluye chips de gesti贸n de energ铆a integrados dentro del procesador de IA, logrando una densidad de potencia cinco veces superior en comparaci贸n con los chips discretos de Infineon y sus competidores.

Porsche (P911.DE) publicar谩 ma帽ana sus resultados trimestrales antes de la apertura de la sesi贸n europea. Los analistas prev茅n que el beneficio operativo de la compa帽铆a alcance los 838,2 millones de euros , mientras que los ingresos se esperan en torno a 8.980 millones de euros . Se estima que la variaci贸n impl铆cita en el precio de la acci贸n de Porsche el d铆a del anuncio sea del 3,7 % .

Marks & Spencer (MKS.UK) registra una ca铆da cercana al 2,5 % hoy despu茅s de que la empresa se viera obligada a suspender los pedidos en l铆nea tras un ciberataque.

Las acciones de la empresa brit谩nica de entrega de alimentos Deliveroo (ROO.UK) subieron un 17 % tras anunciar que recibi贸 una oferta de adquisici贸n de 3.600 millones de d贸lares por parte de su competidor estadounidense DoorDash (DASH.UK). La oferta propuesta, que DoorDash debe confirmar antes del 23 de mayo, representa una prima del 22,8 % respecto al precio de cierre de Deliveroo del viernes. Mas noticias de Alemania. Source: Bloomberg Financial LP

